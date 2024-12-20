Полпред Жога исполнит мечты детей из трех регионов. Видео

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Визит Артема Жоги на тренировку по спортивным танцам на колясках. Екатеринбург , жога артем
Для Артема Жоги это первый такой опыт Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогодние мечты детей из родной ДНР, Тюмени и Челябинска. Об этом узнал корреспондент URA.RU в кулуарах Госсовета, который проходит в Кремле.

14-летняя Полина Голубева из Тюмени хочет синтезатор. «Отлично. [Будем] приобщать к музыке», — сказал Жога, раскрыв желание. «Заберем Докучаевск. Андрей Башкиров, 11 лет, мечтает о подарке-сюрпризе. Придумаем ему подарок-сюрприз», — гарантировал полпред, увидев записку от мальчика с Донбасса. А Артем Гордеев (четыре года) из Челябинска хочет велотренажер (и тоже его, конечно, получит).

В кремлевской «Елке желаний» Жога участвует впервые. В Донецке же — во время его службы в батальоне «Спарта» — такое было регулярно. «Традиция была и при Арсене Павлове, и при Володе, и при мне. И сейчас, при новом командире, традиция сохранилась. Мы регулярно заезжаем к нашим детям в Донецке. У нас есть несколько классов подшефных, где созданы стенды, пакты имени героев нашего батальона», — отметил Жога в беседе с URA.RU.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогодние мечты детей из родной ДНР, Тюмени и Челябинска. Об этом узнал корреспондент URA.RU в кулуарах Госсовета, который проходит в Кремле. 14-летняя Полина Голубева из Тюмени хочет синтезатор. «Отлично. [Будем] приобщать к музыке», — сказал Жога, раскрыв желание. «Заберем Докучаевск. Андрей Башкиров, 11 лет, мечтает о подарке-сюрпризе. Придумаем ему подарок-сюрприз», — гарантировал полпред, увидев записку от мальчика с Донбасса. А Артем Гордеев (четыре года) из Челябинска хочет велотренажер (и тоже его, конечно, получит). В кремлевской «Елке желаний» Жога участвует впервые. В Донецке же — во время его службы в батальоне «Спарта» — такое было регулярно. «Традиция была и при Арсене Павлове, и при Володе, и при мне. И сейчас, при новом командире, традиция сохранилась. Мы регулярно заезжаем к нашим детям в Донецке. У нас есть несколько классов подшефных, где созданы стенды, пакты имени героев нашего батальона», — отметил Жога в беседе с URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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