Полпред Жога исполнит мечты детей из трех регионов. Видео

20 декабря 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Для Артема Жоги это первый такой опыт Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогодние мечты детей из родной ДНР, Тюмени и Челябинска. Об этом узнал корреспондент URA.RU в кулуарах Госсовета, который проходит в Кремле. 14-летняя Полина Голубева из Тюмени хочет синтезатор. «Отлично. [Будем] приобщать к музыке», — сказал Жога, раскрыв желание. «Заберем Докучаевск. Андрей Башкиров, 11 лет, мечтает о подарке-сюрпризе. Придумаем ему подарок-сюрприз», — гарантировал полпред, увидев записку от мальчика с Донбасса. А Артем Гордеев (четыре года) из Челябинска хочет велотренажер (и тоже его, конечно, получит). В кремлевской «Елке желаний» Жога участвует впервые. В Донецке же — во время его службы в батальоне «Спарта» — такое было регулярно. «Традиция была и при Арсене Павлове, и при Володе, и при мне. И сейчас, при новом командире, традиция сохранилась. Мы регулярно заезжаем к нашим детям в Донецке. У нас есть несколько классов подшефных, где созданы стенды, пакты имени героев нашего батальона», — отметил Жога в беседе с URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогодние мечты детей из родной ДНР, Тюмени и Челябинска. Об этом узнал корреспондент URA.RU в кулуарах Госсовета, который проходит в Кремле. 14-летняя Полина Голубева из Тюмени хочет синтезатор. «Отлично. [Будем] приобщать к музыке», — сказал Жога, раскрыв желание. «Заберем Докучаевск. Андрей Башкиров, 11 лет, мечтает о подарке-сюрпризе. Придумаем ему подарок-сюрприз», — гарантировал полпред, увидев записку от мальчика с Донбасса. А Артем Гордеев (четыре года) из Челябинска хочет велотренажер (и тоже его, конечно, получит). В кремлевской «Елке желаний» Жога участвует впервые. В Донецке же — во время его службы в батальоне «Спарта» — такое было регулярно. «Традиция была и при Арсене Павлове, и при Володе, и при мне. И сейчас, при новом командире, традиция сохранилась. Мы регулярно заезжаем к нашим детям в Донецке. У нас есть несколько классов подшефных, где созданы стенды, пакты имени героев нашего батальона», — отметил Жога в беседе с URA.RU.