На тюменской «трассе смерти» погибли два жителя ХМАО. Фото

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли два водителя
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В аварии погибли житель Сургута и Нового Уренгоя
В аварии погибли житель Сургута и Нового Уренгоя Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека. Авария произошла в Уватском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Автомобили „Форд“ и „Лада“ столкнулись на 425-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, водитель „Лады“ выехал на встречную полосу. Погибли два человека», — сообщили в ведомстве.

Погибшими оказались житель Нового Уренгоя, который был за рулем «Форда», и водитель «Лады» из Сургута. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Оба водителя погибли
Оба водителя погибли
Фото:

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека. Авария произошла в Уватском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Автомобили „Форд“ и „Лада“ столкнулись на 425-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, водитель „Лады“ выехал на встречную полосу. Погибли два человека», — сообщили в ведомстве. Погибшими оказались житель Нового Уренгоя, который был за рулем «Форда», и водитель «Лады» из Сургута. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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