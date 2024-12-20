На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека. Авария произошла в Уватском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Автомобили „Форд“ и „Лада“ столкнулись на 425-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, водитель „Лады“ выехал на встречную полосу. Погибли два человека», — сообщили в ведомстве.
Погибшими оказались житель Нового Уренгоя, который был за рулем «Форда», и водитель «Лады» из Сургута. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.
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