Стук судебных молотков и шелест юаней: чем жил тюменский бизнес в 2024 году

К концу 2024 года бизнес Тюмени пришел не без потерь. Компанию миллиардера Самвела Степаняна обанкротили за налоговые долги, тюменский завод «короля колбас» поглотил федеральный холдинг, а против местного топливного магната завели уголовное дело. Впрочем, многие компании, наоборот, приобрели больше, чем потеряли. Пять самых громких бизнес-событиях года— в материале URA.RU.
Поглощение или инвестиции
Пожалуй, максимальный резонанс в бизнес-сообществе вызвала покупка тюменского бройлерного завода «Руском» федеральным холдингом «Черкизово». Предприниматели насторожились; и не важно, что фактически «Рускомом» владел «король колбас»»»» из Омска Темури Латария (основатель и владелец ООО «Сибирские колбасы — прим. URA.RU»). Завод работал в Тюменской области, а значит, был частью большой тюменской бизнес-семьи. Впрочем, эксперты назвали это поглощение вполне логичным.
«Для ГК „Черкизово“ это — перспективная инвестиция в профильный бизнес, для компании „Руском“ — сохранение профиля деятельности и рабочего коллектива, новые возможности в структуре крупного федерального игрока, доступ к большим инвестициям, современным технологиям и новым рынкам сбыта», — прокомментировал URA.RU покупку заместитель генерального директора Российского аукционного дома Павел Жирунов
ФАС одобрил покупку — с несколькими условиями — в начале декабря. Пройдет несколько месяцев, прежде чем станут заметны последствия поглощения тюменского завода федеральным холдингом. Но уже сейчас в бизнес-сообществе строят предположения — и не все из них полны оптимизма.
«Вместе с новым собственником на свежекупленный актив приходит новая команда управленцев. Текущий коллектив не всегда принимает те изменения и насаждения, которые она привносит. Поэтому есть риск полной ротации команды», поделился с URA.RU основатель отраслевого сообщества fashion-предпринимателей «Человек, который шьет» Антон Гуреев.
Еще одно опасение — федеральные стандарты качества, которые «Черкизово» принесет в Тюменскую область. Вполне может оказаться, что местному бизнесу в ближайшее время придется пересмотреть свои подходы, чтобы не остаться за скобками.
Банкротство в созвездии олигарха
В самом начале 2024 года федеральная налоговая служба довела до завершения скандальный судебный процесс, который начала незадолго до новогодних праздников. За долги на невероятную сумму — больше миллиарда рублей — банкротом признана компания «Энки-Строй».
«Арбитражным судом Тюменской области 17 января 2024 года вынесена резолютивная часть решения о признании общества с ограниченной ответственностью „Энки-Строй“ несостоятельным (банкротом). Рассмотрев в рамках дела отчет временного управляющего, суд признал общество банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — сообщил по итогам дела арбитражный суд Тюменской области.
Само по себе это банкротство не вызвало бы резонанса, если бы не два «но». Первое — это сумма долга, которая в благополучной Тюменской области выходит далеко за рамки приличия. Второе — это связь «Энки-Строй» с созвездием тюменского миллиардера, владельца холдинга «АРСИБ» Самвела Степаняна через топ-менеджмент и бенефициаров.
В конце 2024 года фискалы пришли еще в одну компанию, которая является частью «спрута» Степаняна. Правда, долг у «Металлстройторга» не столь впечатляющий: «всего» четверть миллиарда рублей. Однако, традиция налицо — и, возможно, уже в январе стоит ждать нового громкого банкротства.
Процесс для магната
Утихщий было в 2022 году скандал вокруг Михаила Путятина, экс-директора ООО «Тюменская топливная компания», вышел в 2024 году на новый виток. Уголовное дело, заведенное на Путятина, заставило бизнес вспомнить былые времена. Суть дела в том, что топливный магнат якобы получал займы и проводил фиктивные поставки топлива.
«Михаил Путятин взял у меня лично заем, а после представился сотрудником моей фирмы, обещал поставить топливо ООО „Гепард“ на эту сумму. В меня полетели иски. Сейчас фирма заморожена, счета арестованы. Я в минусе на 10 миллионов», — рассказал URA.RU пострадавший кредитор.
Уголовное преследование вполне может стать поводом припомнить Путятину прежние грехи или раскопать новые. Так или иначе, после крушения топливной империи в Тюмени осталось немало обиженных.
Зерновая революция
Несмотря на трудности, с которыми столкнулись тюменские экспортеры при работе с КНР, для зернового бизнеса 2024 год прошел под шелест юаней. Впервые в истории тюменского АПК Китай стал главным потребителем зерна, выращенного в регионе.
«За период с 1 января по 25 октября 2024 года инспекторами досмотрено 2894 партии зерна и продуктов его переработки, это более 130 тысяч тонн. Основным импортером стал Китай», — сообщили URA.RU в местном управлении Россельхознадзора.
Доля экспорта в Китай составила к октябрю больше 40% от всего потока товаров из Тюмени за границу. Годом ранее почти 90% всего тюменского зерна доставалась Казахстану.
Расширение экспорта в страны Востока и Арабского мира называют в региональной торгово-промышленной палате главной задачей региона на ближайшие годы. А губернатор Моор дал задачу: удвоить экспорт в течение пяти лет.
Из бизнеса во власть и наоборот
Для основателя и генерального директора компании «ТАЛК Лизинг» Анатолия Картухина 2024 год стал наоборот — не годом потерь, а годом взлетов. История с отставкой экс-директора регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса Антона Машукова началась еще в конце 2023. Тогда же Картухин уволился из «ТАЛК», оставив на своем месте Михаила Благовисного.
Интрига затянулась на несколько месяцев. Наконец, появилась официальная информация. «На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Он приступает к обязанностям с 13 марта 2024 года», — сообщили в правительстве 13 марта 2024 года.
Машуков же, наоборот, ушел из чиновников в предприниматели. Впрочем, пока компания, которую он основал, не успела засветиться на небосклоне тюменского бизнеса.
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