18 декабря 2024

Стук судебных молотков и шелест юаней: чем жил тюменский бизнес в 2024 году

Появление в Тюменской области «Черкизово» повлияет на весь бизнес региона
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области есть компании, у которых к концу года не сходится баланс
В Тюменской области есть компании, у которых к концу года не сходится баланс Фото:

К концу 2024 года бизнес Тюмени пришел не без потерь. Компанию миллиардера Самвела Степаняна обанкротили за налоговые долги, тюменский завод «короля колбас» поглотил федеральный холдинг, а против местного топливного магната завели уголовное дело. Впрочем, многие компании, наоборот, приобрели больше, чем потеряли. Пять самых громких бизнес-событиях года— в материале URA.RU.

Который час? Самое время посмотреть, кого еще поглотили федеральные холдинги
Который час? Самое время посмотреть, кого еще поглотили федеральные холдинги
Фото:

Поглощение или инвестиции

Пожалуй, максимальный резонанс в бизнес-сообществе вызвала покупка тюменского бройлерного завода «Руском» федеральным холдингом «Черкизово». Предприниматели насторожились; и не важно, что фактически «Рускомом» владел «король колбас»»»» из Омска Темури Латария (основатель и владелец ООО «Сибирские колбасы — прим. URA.RU»). Завод работал в Тюменской области, а значит, был частью большой тюменской бизнес-семьи. Впрочем, эксперты назвали это поглощение вполне логичным.

«Куриный бизнес» Тюмени либо сумеет встать на новые рельсы, либо переживет полную смену персонала
«Куриный бизнес» Тюмени либо сумеет встать на новые рельсы, либо переживет полную смену персонала
Фото:

«Для ГК „Черкизово“ это — перспективная инвестиция в профильный бизнес, для компании „Руском“ — сохранение профиля деятельности и рабочего коллектива, новые возможности в структуре крупного федерального игрока, доступ к большим инвестициям, современным технологиям и новым рынкам сбыта», — прокомментировал URA.RU покупку заместитель генерального директора Российского аукционного дома Павел Жирунов

ФАС одобрил покупку — с несколькими условиями — в начале декабря. Пройдет несколько месяцев, прежде чем станут заметны последствия поглощения тюменского завода федеральным холдингом. Но уже сейчас в бизнес-сообществе строят предположения — и не все из них полны оптимизма.

«Вместе с новым собственником на свежекупленный актив приходит новая команда управленцев. Текущий коллектив не всегда принимает те изменения и насаждения, которые она привносит. Поэтому есть риск полной ротации команды», поделился с URA.RU основатель отраслевого сообщества fashion-предпринимателей «Человек, который шьет» Антон Гуреев.

Еще одно опасение — федеральные стандарты качества, которые «Черкизово» принесет в Тюменскую область. Вполне может оказаться, что местному бизнесу в ближайшее время придется пересмотреть свои подходы, чтобы не остаться за скобками.

Банкротство в созвездии олигарха

В самом начале 2024 года федеральная налоговая служба довела до завершения скандальный судебный процесс, который начала незадолго до новогодних праздников. За долги на невероятную сумму — больше миллиарда рублей — банкротом признана компания «Энки-Строй».

Степанян смотрин на ФНС как бы с неодобрением
Степанян смотрин на ФНС как бы с неодобрением
Фото:

«Арбитражным судом Тюменской области 17 января 2024 года вынесена резолютивная часть решения о признании общества с ограниченной ответственностью „Энки-Строй“ несостоятельным (банкротом). Рассмотрев в рамках дела отчет временного управляющего, суд признал общество банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — сообщил по итогам дела арбитражный суд Тюменской области.

Само по себе это банкротство не вызвало бы резонанса, если бы не два «но». Первое — это сумма долга, которая в благополучной Тюменской области выходит далеко за рамки приличия. Второе — это связь «Энки-Строй» с созвездием тюменского миллиардера, владельца холдинга «АРСИБ» Самвела Степаняна через топ-менеджмент и бенефициаров.

В конце 2024 года фискалы пришли еще в одну компанию, которая является частью «спрута» Степаняна. Правда, долг у «Металлстройторга» не столь впечатляющий: «всего» четверть миллиарда рублей. Однако, традиция налицо — и, возможно, уже в январе стоит ждать нового громкого банкротства.

Процесс для магната

Утихщий было в 2022 году скандал вокруг Михаила Путятина, экс-директора ООО «Тюменская топливная компания», вышел в 2024 году на новый виток. Уголовное дело, заведенное на Путятина, заставило бизнес вспомнить былые времена. Суть дела в том, что топливный магнат якобы получал займы и проводил фиктивные поставки топлива.

Путятина обвиняют в фиктивном «сливе топлива» - только в промышленных масштабах
Путятина обвиняют в фиктивном «сливе топлива» - только в промышленных масштабах
Фото:

«Михаил Путятин взял у меня лично заем, а после представился сотрудником моей фирмы, обещал поставить топливо ООО „Гепард“ на эту сумму. В меня полетели иски. Сейчас фирма заморожена, счета арестованы. Я в минусе на 10 миллионов», — рассказал URA.RU пострадавший кредитор.

Уголовное преследование вполне может стать поводом припомнить Путятину прежние грехи или раскопать новые. Так или иначе, после крушения топливной империи в Тюмени осталось немало обиженных.

Зерновая революция

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись тюменские экспортеры при работе с КНР, для зернового бизнеса 2024 год прошел под шелест юаней. Впервые в истории тюменского АПК Китай стал главным потребителем зерна, выращенного в регионе.

То, из чего Казахстан варил пиво, в Китае переработают в продукты для правильного питания
То, из чего Казахстан варил пиво, в Китае переработают в продукты для правильного питания
Фото:

«За период с 1 января по 25 октября 2024 года инспекторами досмотрено 2894 партии зерна и продуктов его переработки, это более 130 тысяч тонн. Основным импортером стал Китай», — сообщили URA.RU в местном управлении Россельхознадзора.

Доля экспорта в Китай составила к октябрю больше 40% от всего потока товаров из Тюмени за границу. Годом ранее почти 90% всего тюменского зерна доставалась Казахстану.

Расширение экспорта в страны Востока и Арабского мира называют в региональной торгово-промышленной палате главной задачей региона на ближайшие годы. А губернатор Моор дал задачу: удвоить экспорт в течение пяти лет.

Из бизнеса во власть и наоборот

Для основателя и генерального директора компании «ТАЛК Лизинг» Анатолия Картухина 2024 год стал наоборот — не годом потерь, а годом взлетов. История с отставкой экс-директора регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса Антона Машукова началась еще в конце 2023. Тогда же Картухин уволился из «ТАЛК», оставив на своем месте Михаила Благовисного.

Интрига затянулась на несколько месяцев. Наконец, появилась официальная информация. «На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Он приступает к обязанностям с 13 марта 2024 года», — сообщили в правительстве 13 марта 2024 года.

Машуков же, наоборот, ушел из чиновников в предприниматели. Впрочем, пока компания, которую он основал, не успела засветиться на небосклоне тюменского бизнеса.

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К концу 2024 года бизнес Тюмени пришел не без потерь. Компанию миллиардера Самвела Степаняна обанкротили за налоговые долги, тюменский завод «короля колбас» поглотил федеральный холдинг, а против местного топливного магната завели уголовное дело. Впрочем, многие компании, наоборот, приобрели больше, чем потеряли. Пять самых громких бизнес-событиях года— в материале URA.RU. Поглощение или инвестиции Пожалуй, максимальный резонанс в бизнес-сообществе вызвала покупка тюменского бройлерного завода «Руском» федеральным холдингом «Черкизово». Предприниматели насторожились; и не важно, что фактически «Рускомом» владел «король колбас»»»» из Омска Темури Латария (основатель и владелец ООО «Сибирские колбасы — прим. URA.RU»). Завод работал в Тюменской области, а значит, был частью большой тюменской бизнес-семьи. Впрочем, эксперты назвали это поглощение вполне логичным. «Для ГК „Черкизово“ это — перспективная инвестиция в профильный бизнес, для компании „Руском“ — сохранение профиля деятельности и рабочего коллектива, новые возможности в структуре крупного федерального игрока, доступ к большим инвестициям, современным технологиям и новым рынкам сбыта», — прокомментировал URA.RU покупку заместитель генерального директора Российского аукционного дома Павел Жирунов ФАС одобрил покупку — с несколькими условиями — в начале декабря. Пройдет несколько месяцев, прежде чем станут заметны последствия поглощения тюменского завода федеральным холдингом. Но уже сейчас в бизнес-сообществе строят предположения — и не все из них полны оптимизма. «Вместе с новым собственником на свежекупленный актив приходит новая команда управленцев. Текущий коллектив не всегда принимает те изменения и насаждения, которые она привносит. Поэтому есть риск полной ротации команды», поделился с URA.RU основатель отраслевого сообщества fashion-предпринимателей «Человек, который шьет» Антон Гуреев. Банкротство в созвездии олигарха В самом начале 2024 года федеральная налоговая служба довела до завершения скандальный судебный процесс, который начала незадолго до новогодних праздников. За долги на невероятную сумму — больше миллиарда рублей — банкротом признана компания «Энки-Строй». «Арбитражным судом Тюменской области 17 января 2024 года вынесена резолютивная часть решения о признании общества с ограниченной ответственностью „Энки-Строй“ несостоятельным (банкротом). Рассмотрев в рамках дела отчет временного управляющего, суд признал общество банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — сообщил по итогам дела арбитражный суд Тюменской области. Само по себе это банкротство не вызвало бы резонанса, если бы не два «но». Первое — это сумма долга, которая в благополучной Тюменской области выходит далеко за рамки приличия. Второе — это связь «Энки-Строй» с созвездием тюменского миллиардера, владельца холдинга «АРСИБ» Самвела Степаняна через топ-менеджмент и бенефициаров. Процесс для магната Утихщий было в 2022 году скандал вокруг Михаила Путятина, экс-директора ООО «Тюменская топливная компания», вышел в 2024 году на новый виток. Уголовное дело, заведенное на Путятина, заставило бизнес вспомнить былые времена. Суть дела в том, что топливный магнат якобы получал займы и проводил фиктивные поставки топлива. «Михаил Путятин взял у меня лично заем, а после представился сотрудником моей фирмы, обещал поставить топливо ООО „Гепард“ на эту сумму. В меня полетели иски. Сейчас фирма заморожена, счета арестованы. Я в минусе на 10 миллионов», — рассказал URA.RU пострадавший кредитор. Зерновая революция Несмотря на трудности, с которыми столкнулись тюменские экспортеры при работе с КНР, для зернового бизнеса 2024 год прошел под шелест юаней. Впервые в истории тюменского АПК Китай стал главным потребителем зерна, выращенного в регионе. «За период с 1 января по 25 октября 2024 года инспекторами досмотрено 2894 партии зерна и продуктов его переработки, это более 130 тысяч тонн. Основным импортером стал Китай», — сообщили URA.RU в местном управлении Россельхознадзора. Доля экспорта в Китай составила к октябрю больше 40% от всего потока товаров из Тюмени за границу. Годом ранее почти 90% всего тюменского зерна доставалась Казахстану. Из бизнеса во власть и наоборот Для основателя и генерального директора компании «ТАЛК Лизинг» Анатолия Картухина 2024 год стал наоборот — не годом потерь, а годом взлетов. История с отставкой экс-директора регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса Антона Машукова началась еще в конце 2023. Тогда же Картухин уволился из «ТАЛК», оставив на своем месте Михаила Благовисного. Интрига затянулась на несколько месяцев. Наконец, появилась официальная информация. «На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Анатолий Картухин. Он приступает к обязанностям с 13 марта 2024 года», — сообщили в правительстве 13 марта 2024 года.
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