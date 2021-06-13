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В Сургуте задержали наркоторговца с крупной партией героина

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное Богомолов Алексей Курган, наручники
Злоумышленник заключен под стражу Фото:

Полицейские Сургута задержали 32-летнего мужчину, у которого обнаружили крупную партию героина. Большую часть наркотиков силовики нашли у него в квартире — 70 свертков с запрещенными веществами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В ходе личного досмотра у 32-летнего мужчины в кармане брюк обнаружено семь свертков с веществом светлого цвета. Кроме того, в жилище гражданина, под диваном, полицейские обнаружили запрещенный препарат. Наркотики предназначались для последующего распространения, посредством изготовления тайников-закладок на территории города», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является героином общей массой почти 33 грамма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU писало, что у жителя Нижневартовска нашли холодильник, забитый марихуаной. Он был заполнен стеклянными банками, в которых хранилось запрещенное вещество общей массой почти 700 граммов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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