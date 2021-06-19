Сегодня, 19 июня, — 561-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 465-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 178,6 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,8 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (34,3 млн). Второе место заняла Индия (29,8 млн), третье — Бразилия (17,8 млн). Россия опустилась на шестое место (5,2 млн), уступив Франции (5,7 млн) и Турции (5,3 млн).
Вакцина и лекарство
Вакцинация от коронавируса «Спутником V» не приводит к бесплодию, потому что препарат создан на основе привычного для человечества аденовируса. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Если человек заразился коронавирусом, но не проходил вакцинацию, шанс умереть от COVID-19 составляет 1 к 30. Об этом в разговоре с URA.RU заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, если человек поставил прививку, то его шансы умереть от COVID равны нулю.
Коронавирус в России
Еще два региона ввели обязательную вакцинацию для части россиян. Вакцинировать от коронавируса 65% государственный служащих в Санкт-Петербурге обязала администрация города. Также обязательную вакцинацию против коронавируса ввели власти Тверской области.
Минтранс потребовал от авиакомпаний запрашивать сертификат вакцинации при покупке билетов онлайн. В Минцифры считают, что новое правило о предоставлении пассажирами справки может быть распространено на все виды транспорта.
Коронавирус в мире
Россия 19 июня осуществила
Греция продлила до 26 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, и
Что говорят врачи и ученые
Еще минимум две недели в России будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка может улучшиться к концу лета при ускорении темпов вакцинации россиян, сообщил главный врач медицинского центра «Лидер медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Остановить дальнейшую мутацию коронавируса и положить
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