Еще два региона России ввели обязательную вакцинацию для части россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 июня, — 561-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 465-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 178,6 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,8 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (34,3 млн). Второе место заняла Индия (29,8 млн), третье — Бразилия (17,8 млн). Россия опустилась на шестое место (5,2 млн), уступив Франции (5,7 млн) и Турции (5,3 млн).

Вакцина и лекарство

Вакцинация от коронавируса «Спутником V» не приводит к бесплодию, потому что препарат создан на основе привычного для человечества аденовируса. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Если человек заразился коронавирусом, но не проходил вакцинацию, шанс умереть от COVID-19 составляет 1 к 30. Об этом в разговоре с URA.RU заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, если человек поставил прививку, то его шансы умереть от COVID равны нулю.

Коронавирус в России

Еще два региона ввели обязательную вакцинацию для части россиян. Вакцинировать от коронавируса 65% государственный служащих в Санкт-Петербурге обязала администрация города. Также обязательную вакцинацию против коронавируса ввели власти Тверской области.

Минтранс потребовал от авиакомпаний запрашивать сертификат вакцинации при покупке билетов онлайн. В Минцифры считают, что новое правило о предоставлении пассажирами справки может быть распространено на все виды транспорта.

Коронавирус в мире

Россия 19 июня осуществила поставку в Молдавию третьей партии вакцины «Спутник V» от коронавируса. Москва готова продолжить оказывать Республике Молдова содействие в противодействии COVID-19, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Греция продлила до 26 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, и разрешила въезд с экспресс-тестом вместо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Расширен также список стран, из которых разрешен въезд в Грецию.

Что говорят врачи и ученые

Еще минимум две недели в России будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка может улучшиться к концу лета при ускорении темпов вакцинации россиян, сообщил главный врач медицинского центра «Лидер медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Остановить дальнейшую мутацию коронавируса и положить конец пандемии поможет снабжение вакцинами стран, в которых население не привито. Пандемия вероятнее всего продлится до 2022 года, сообщил профессор эпидемиологии Университета Луизианы Эдвард Трапидо.