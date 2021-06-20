Новый штаммы коронавируса опасны для детей, сообщили вирусологи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 июня — 562-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 466-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 178,2 млн случаев заражения. От инфекции погибло 3,8 млн человек. Первое место по числу заболевших занимают США — 33,5 млн заболевших. На втором — Индия, 29,8 млн человек. Третье место заняла Бразилия — 17,8 млн зараженных.

Россия занимает шестую строчку в списке — 5,2 млн инфицированных COVID-19. За последние сутки было выявлено 17 611 заболевших россиян.

Вакцина и лекарство

Новые штаммы коронавируса обладают высокой заразностью. Если раньше дети почти не болели нулевым (уханьским) штаммом, то сейчас они также подвержены опасности, отметил в разговоре с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он посоветовал вакцинировать детей от коронавируса.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург советует отказаться от активных физических упражнений после вакцинации. Они вызывают дефицит глюкозы в организме, что может негативно повлиять на выработку антител к COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повторных заражениях коронавирусом после вакцинации. По его словам, такие случаи уже зафиксированы в Москве.

Начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения в Управлении делами МИД Алина Косаченко сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лично возил вакцину для сотрудников зарубежных дипломатических миссий. Сейчас вакцинировано уже 80%

Коронавирус в России

Президент России Владимир Путин объявил, что в России продолжатся выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19. На эти цели уже направлено 350 млрд рублей.

Коронавирус обнаружили в детском центре «Артек» — там заболело шесть детей. Зараженных отправили в инфекционную больницу, а тех, кто контактировали с ними, поместили в обсерватор.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Ненецком автономном округе — там должны привиться не менее 60% отдельных категорий граждан. Также же меры приняты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской, Тульской, Ленинградской областях.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что работодатель может отстранить от работы непривитых сотрудников. Сделать это можно в том случае, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательной вакцинации.

Коронавирус и низкие темпы вакцинации могут вызвать повышение цен. Глава национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что если будут массово болеть производители продуктов питания, полки магазинов окажутся пустыми.

Коронавирус в мире

В Китае врачи в ходе кампании вакцинации сделали жителям более одного миллиарда прививок от COVID-19. К июню власти КНР планируют привить около 40% жителей республики.

Израиль с 1 июля разрешит въезд туристам, сделавшим вакцину от коронавируса. Отдыхающие смогут посетить страну в частном порядке и в соответствие с обычными условиями визового режима. Утвержденный список вакцин будет опубликован дополнительно, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Казахстан предложил Украине свою вакцину от коронавируса QazVac. Вакцина только проходит положенные процедуры тестирования, но уже показала свою эффективность, сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.