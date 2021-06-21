В КПРФ прокомментировали сообщения об отставке Зюганова

Сообщения об уходе Геннадия Зюганова назвали фейком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сообщения о готовящейся отставке в октябре руководителя КПРФ Геннадия Зюганова являются «провокационным забросом» с фейкового аккаунта перед предстоящими выборами. Об этом URA.RU сообщили в ЦК партии.

В telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева о том, что руководитель партии сменится в октябре. В этом случае Зюганов может стать членом Совета Федерации по президентской квоте.

«Это глупая провокация перед выборами. Первый этап съезда показал единодушную поддержку Геннадия Андреевича Зюганова. Поэтому, чем ближе к выборам, тем больше таких провокаций будет появляться, я уверен,» — сказал URA.RU первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее политический telegram-канал «Незыгарь» предрек Зюганову скорую отставку в КПРФ. Сам Зюганов в период предвыборной кампании депутатов Госдумы ожидает репрессий против кандидатов от КПРФ, а после выборов — массовых протестов.