20 июня 2021

«Незыгарь» предрек Зюганову скорую отставку в КПРФ

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Послание президента. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов может оставить КПРФ Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может сложить партийные полномочия. Об этом сообщил первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Пётр Перевезенцев.

«В октябре мы поменяем руководителя КПРФ. Мы уже все для этого сделали», — цитирует его telegram-канал «Незыгарь». Канал уточняет, что в октябре Зюганова могут сделать членом Совета Федерации по президентской квоте.

Сам Зюганов настроен решительно. В период предвыборной кампании депутатов Госдумы он ожидает репрессий против кандидатов от КПРФ, а после выборов — массовых протестов. А депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников рассказал, какие шаги предпримут коммунисты, если придут к власти, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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