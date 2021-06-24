В соцсетях возмущаются из-за закрытия Краснодарского края. «Патриотам — Крым, умным — Кипр и Грецию»

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В Twitter предложили, куда можно поехать в отпуск вместо Сочи Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пользователи социальных сетей разозлились из-за решения властей Краснодарского края не пускать туристов в регион без справки о прохождении вакцинации. Они не понимают, почему курорты будут принимать не всех россиян, и нашли альтернативные направления для отдыха.

Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем telegram-канале, что подписал распоряжение пускать отдыхающих, которые прошли вакцинацию против коронавируса. Ограничения начнут действовать с 1 августа. Без прививки смогут приехать только те, кто имеет противопоказания.

Некоторые удивились решению местных властей
Пользователи считают, что регион поступает неправильно
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В соцсетях пошутили о закрытии курортов для части россиян

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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