Пользователи социальных сетей разозлились из-за решения властей Краснодарского края не пускать туристов в регион без справки о прохождении вакцинации. Они не понимают, почему курорты будут принимать не всех россиян, и нашли альтернативные направления для отдыха.
Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем telegram-канале, что подписал распоряжение пускать отдыхающих, которые прошли вакцинацию против коронавируса. Ограничения начнут действовать с 1 августа. Без прививки смогут приехать только те, кто имеет противопоказания.
Некоторые удивились решению местных властей
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Пользователи считают, что регион поступает неправильно
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В Twitter считают, что край потеряет много денег
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В соцсетях назвали альтернативу российским курортам
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В Twitter раскрыли, какие направления заменят Краснодарский край
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Пользователи приняли заявление губернатора края как призыв к действию
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В соцсетях пошутили о закрытии курортов для части россиян