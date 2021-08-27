В результате пожара на ул. Мичурина, 98 погибли два человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В жилой пятиэтажке на улице Мичурина в Екатеринбурге, где в ночь с 26 на 27 августа произошел пожар, введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам внеочередного заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Октябрьского района.

«Комиссия <…> приняла решение о введении режима „чрезвычайной ситуации“ локального уровня в границах многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Мичурина, 98. Граждане, лишившиеся жилья при пожаре, в случае отсутствия в собственности иных жилых помещений, могут обратиться в ЕМУП „Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья“ с заявлением о предоставлении для временного проживания жилого помещения из маневренного фонда. На данный момент заявлений от граждан не поступало», — рассказали в горадминистрации.

На собрании были приняты еще два решения. Власти выделят средства из резервного фонда мэрии для проведения экспертизы, а также вне очереди включат дом на Мичурина в областную программу капремонта на 2021 год.

Сообщение о возгорании по адресу Мичурина, 98 поступило в пожарную службу в 02:55 27 августа. Горела кровля пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС прибыли на место пожара через семь минут после сообщения. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семерых детей (все они уже вернулись в свои квартиры). В результате пожара погибли два человека (по этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело).

Сейчас дом, где был пожар, выглядит так Фото: Владимир Жабриков © URA.RU