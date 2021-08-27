В Екатеринбурге меняют схему контроля за бюджетниками на выборах

Выборы в Госдуму и свердловское Заксобрание пройдут с 17 по 19 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Администрация Екатеринбурга отказалась от технологий контроля за голосованием бюджетников на выборах-2021, которыми пользовались прежние власти. Об этом URA.RU рассказал источник URA.RU, знакомый с организацией голосования.

На опросе о месте строительства храма Святой Екатерины (октябрь 2019-го) мэрия контролировала явку бюджетников через пригласительные календари разного цвета (у каждой организации был свой), на опросе по поправкам в Конституцию РФ (июнь—июль 2020-го) — через QR-коды. А на довыборах в гордуму в ноябре 2020-го бюджетников проверяли по формулировкам в заявлениях на досрочное голосование.

«В этом году [на сентябрьских выборах в Госдуму и Заксобрание] ни одной из подобных технологий не будет. Поскольку такие методы вызывают протест», — поделился собеседник, подвесив интригу, какой механизм будет использоваться в 2021-м.

Данные о том, по какой схеме будет проходить мобилизация, пока разнятся. Один источник URA.RU называет стандартную «1+2» (то есть один муниципальный служащий должен привести с собой двух сторонников «Единой России»).

Другой источник утверждает, что «такой жесткой схемы нет». «Так как жестких задач по явке не ставится (хотя, по данным URA.RU, мэрия самостоятельно должна привести на выборы не менее 160 тысяч человек — прим. ред.), на участки приходят те, кто хочет. И желательно с одним или двумя [избирателями]», — описал собеседник. Третий источник — возглавляющий одну из городских структур — отметил, что «до него пока не доводили установок». Известно, что областной предвыборный штаб настаивает на схеме «1+0».

В пресс-службе мэрии опровергли слова источников. «Администрация не занимается мобилизацией [бюджетников]», — сказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.