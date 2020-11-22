22 ноября 2020
21 ноября 2020

Бюджетники Екатеринбурга взбунтовались на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , выборы, избирательный участок, голосование, кабинка для голосования
Как минимум половина бюджетников была не за «Единую Россию» на выборах, отмечает инсайдер Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мобилизация бюджетников на довыборах в гордуму Екатеринбурга не дала властям результат, на который они рассчитывали. Как сообщил источник URA.RU во властных структурах, по итогам досрочного голосования около половины работников муниципальных учреждений проголосовали не за кандидатов от «Единой России» — вопреки установкам от руководителей.

«По досрочному голосованию цифры очень странные. Минимум половина бюджетников была против „Единой России“», — сказал инсайдер. На это косвенно указывают и окончательные результаты голосования. Несмотря на то, что явка на досрочном голосовании (с 11 по 21 ноября) в округе №3 (Верх-Исетский район) составила 52% от общей явки (9,96%), единоросс Антон Швалев набрал только 28,57% голосов избирателей.

В округе №9 (Ленинский район) явка на предварительном голосовании составила 57,6% от общей явки (10,36%). Виталий Чачин из «ЕР» получил здесь 39,91% голосов. Будут ли сделаны из этих результатов какие-либо оргвыводы, пока неизвестно.

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Ранее URA.RU писало, что перед стартом довыборов бюджетники получили задачу поддержать кандидатов от «Единой России» именно до 21 ноября, чтобы итоги кампании не были непредсказуемыми для властей. При этом мэрия отказалась от жесткого принуждения из-за риска протестного голосования. «Проводились обычные разъяснительные беседы. Кто хотел прийти, пришел, кто не хотел — не заставляли», — объяснял ранее источник агентства. Кандидат от «Яблока» Владислав Постников, занявший в округе №3 третье место (21,06%) потребовал отменить итоги досрочного голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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