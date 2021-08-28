Аналитики: 16% россиян хотят собрать первоклассника на 5—10 тысяч

Более половины россиян считают, что самое затратное — это покупка одежды и обуви для ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более половины россиян сообщили об увеличении расходов на детей в 2021 году, приводит Райффайзенбанк результаты опроса жителей крупных городов. При этом 16% респондентов выразили надежду, что им удастся собрать ребенка в школу на 5—10 тысяч рублей.

«Только треть россиян склонна думать, что их расходы на детей в 2021 году не изменились. Большинство же (62%) уверено, что расходы скорее выросли. Главным образом, на их рост повлияли траты на одежду и обувь (56%), организацию детского отдыха (25%) и дополнительного образования (8%)», — цитирует результаты исследования ТАСС.

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи жителей из семи крупных городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Из них только 7% сообщили, что стали меньше тратить на ребенка в 2021 году. Годом ранее такой ответ дали 25% опрошенных. О том, что расходы на детей не изменились, сообщил 41% респондентов. Еще 34% склоняются к тому, что тратить на ребенка приходится больше.

Четверть опрошенных в 2021 году готовится отправить детей в первый класс. Из них 31% планирует потратить на сборы ребенка до 15 тысяч рублей. В 20 тысяч рублей планируют уложиться 28% респондентов. Также сократилось число родителей, которые рассчитывают собрать ребенка в первый класс на 5-10 тысяч рублей, — 16% в 2021 году против 19% в 2020 году.

Президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей на ребенка. Предполагается, что эти деньги пойдут на подготовку к новому учебному году. Перечисление средств началось 2 августа. Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, единовременные выплаты получили 17,4 миллиона школьников, передает «Национальная служба новостей».

При этом родители в социальных сетях пожаловались, что 10 тысяч рублей не хватит, чтобы подготовить ребенка к учебному году. Некоторые посчитали, что на школьные принадлежности придется потратить более 40 тысяч рублей. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб отметила, что единовременная государственная помощь направлена только на частичную компенсацию затрат.