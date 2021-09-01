Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию

Убеждения о том, что «москвичи жируют» на деньгах страны являются заблуждением. Мэр Москвы Сергей Собянин считает столицу «крупнейшим донором страны».
«Я должен сказать, что Москва большую часть денег, налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а с территории Москвы перечисляются деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 65% всех трансфертов всем регионам страны перечислять», — заявил Собянин на II марафоне «Новое знание». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Собянин показал презентацию с диаграммой доходов Москвы. Согласно ей, бюджет столицы достигает почти 2,8 трлн. рублей. Большую часть из него — 1,1 трлн. рублей — составляет НДФЛ. В 2020 году 57% финансирования региональных бюджетов (без пенсий и ОМС) состоялось за счет налогов, уплаченных с территории Москвы. На медицинское обеспечение и пенсии москвичи отдали 48% взносов.
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