Жители в ХМАО жалуются на тарифы такси в начале учебного года

В Ханты-Мансийске стоимость десятиминутной поездки к школе может достигать 250 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска возмущаются высокими ценами, которые начали выставлять таксисты на поездки после 1 сентября. Возмущения жителей коснулись и агригаторов, которые не снижают повышенный тариф на поездки. Об этом они пишут в социальных сетях.

«Таксисты, для чего так наглеете? Ставите такую цену огромную за поездку. Вчера было 1 сентября многие люди передвигаются на такси, везут детей в школу, могли бы и скидки сделать. Можно ведь и по скромнее быть, не у всех есть столько денег», — негодует Марина Крылова в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». «Цены на такси реально завышенные. Что 1 сентября, что сейчас. Десятиминутная поездка к школе может под 250 рублей стоить, это же много», — возмущается пользователь с ником Tu Eyw.

В поддержке сервиса «Яндекс Go» корреспонденту агентства ответили, что таким образом агрегаторы определяют очередность заказов. Те, кому уехать важнее остальных — готовы оплатить повышенный тариф. «Когда поток заказов увеличивается — увеличивается и стоимость. Это сделано для того, чтобы людям, которым необходимо уехать в срочном порядке, могли это сделать, пусть даже и за повышенную плату», — ответили в сервисе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО таксисты устроили массовую забастовку. Тогда в Нефтеюганске водители «Яндекс Go» начали бастовать из-за низких цен на проезд и выдвинули агрегатору свои требования.