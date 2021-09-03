URA.RU укрепило позиции в топе цитируемости в telegram-каналах

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
За месяц URA.RU поднялось в рейтинге на две позиции Фото:

URA.RU вошло в топ-25 рейтинга сайтов российских СМИ по количеству упоминаний и охвату публикаций в русскоязычных telegram-каналах. За август 2021 агентство поднялось на две позиции и заняло 21-ю строчку в списке.

Рейтинг сайтов СМИ построен на основе публикаций более чем 70 тысяч русскоязычных telegram-каналов. По данным Telegram Analytics, за июль telegram-каналы упомянули публикации URA.RU порядка 4,1 тысячи раз. В сумме их просмотрели около 9,5 миллиона читателей. Агентство URA.RU расположилось в рейтинге рядом с такими изданиями, как «Нож» и «Газета.ру».

Ранее telegram-канал URA.RU по итогам июля вошел в рейтинг 30 самых цитируемых в российских СМИ. Сейчас на него подписано более 27,6 тысячи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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