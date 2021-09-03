URA.RU укрепило позиции в топе цитируемости в telegram-каналах

За месяц URA.RU поднялось в рейтинге на две позиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

URA.RU вошло в топ-25 рейтинга сайтов российских СМИ по количеству упоминаний и охвату публикаций в русскоязычных telegram-каналах. За август 2021 агентство поднялось на две позиции и заняло 21-ю строчку в списке.

Рейтинг сайтов СМИ построен на основе публикаций более чем 70 тысяч русскоязычных telegram-каналов. По данным Telegram Analytics, за июль telegram-каналы упомянули публикации URA.RU порядка 4,1 тысячи раз. В сумме их просмотрели около 9,5 миллиона читателей. Агентство URA.RU расположилось в рейтинге рядом с такими изданиями, как «Нож» и «Газета.ру».

Ранее telegram-канал URA.RU по итогам июля вошел в рейтинг 30 самых цитируемых в российских СМИ. Сейчас на него подписано более 27,6 тысячи человек.