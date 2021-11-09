09 ноября 2021

Свердловчанин с ребенком в коляске напал на хозяйку магазина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, касса, оплата, супермаркет, покупка
Конфликт произошел возле кассы Фото:

У жителя Арамили (Свердловская область) произошел конфликт с хозяйкой магазина «Фасоль», расположенного на ул. Текстильщиков, куда он пришел вместе с женой и ребенком. Как рассказал URA.RU очевидец инцидента, мужчину заподозрили в краже.

«Сотрудники магазина замечали, что он приходит по вечерам и выносит продукты. Сегодня около 17 часов он пришел с женой и ребенком. На выходе из магазина у него что-то выпало из кармана, хозяйка попросила остановиться, завязался конфликт. Покупатель заломил ей руку», — поделился собеседник.

Судя по видео, у конфликта был еще один участник — сотрудник торговой точки, заступившийся за начальницу. На место выезжала Росгвардия, позднее пострадавшая написала заявление в полицию, уточнил собеседник. При этом пресс-службе свердловского управления Росгвардии корреспонденту сказали, что сотрудники ведомства к разрешению конфликта не привлекались.

Обновлено в 21:50: в третий абзац добавлен комментарий Росгвардии

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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