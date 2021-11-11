По поручению Комаровой в компанию мэрии Урая нагрянули силовики

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила организовать проверку муниципального учреждения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственное управление СКР по ХМАО организовало проверку в отношении директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Урая» Олега Лаушкина. Проверка организована по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой после обращения депутатов городской думы. Об этом рассказал депутат Леонард Насибуллин.

«Все документы были переданы Комаровой лично во время встречи с депутатами Урая, она сама с ними ознакомилась. После этого в город приехал первый заместитель руководителя СУ СК по ХМАО Дмитрий Шерман. Ознакомившись с материалами, он заверил, что проверка будет организована», — сказал Насибуллин.

Депутаты обвиняют Лаушкина в мошенничестве, организованного группой лиц по предварительному сговору. «Он закрывал договоры об оплате за утилизацию мусора на полигоне без подтверждающих документов. Ему достаточно было справки от подрядчика об утилизации, которой на самом деле не происходило. Таким образом он перечислял бюджетные деньги за те услуги, которые в реальности не выполнялись», — объяснил депутат. В СУ СКР по ХМАО подтвердили, что в отношении Лаушкина, а также других указанных в заявлении лиц, ведется проверка.

Ранее URA.RU писало, что Лаушкин был реальным фигурантом уголовного дела, его обвиняли в воспрепятствовании предпринимательский деятельности и превышении должностных полномочий. Однако суд вынес оправдательный приговор. Решение суда будет обжаловать прокуратура.