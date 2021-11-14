В Челябинске ужесточили приговор отчиму-педофилу

Приговор суда гособвинитель счел слишком мягким (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска ужесточила наказание для педофила-насильника. За насилие над падчерицей 38-летнему жителю увеличили срок почти в два раза — с 7 до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Судом установлено, что в 2020 году обвиняемый неоднократно совершал насилие сексуального характера в отношении 13-летней падчерице. Суд назначил насильнику наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственный обвинитель не согласился с приговором суда и внес апелляционное представление», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами обвинения и направила уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда. По результатам нового судебного рассмотрения дела осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.