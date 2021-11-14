14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Челябинске ужесточили приговор отчиму-педофилу

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, прокурор, медицинская маска, резиновые перчатки, флаг россии, масочный режим
Приговор суда гособвинитель счел слишком мягким (фото из архива) Фото:

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска ужесточила наказание для педофила-насильника. За насилие над падчерицей 38-летнему жителю увеличили срок почти в два раза — с 7 до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Судом установлено, что в 2020 году обвиняемый неоднократно совершал насилие сексуального характера в отношении 13-летней падчерице. Суд назначил насильнику наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственный обвинитель не согласился с приговором суда и внес апелляционное представление», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами обвинения и направила уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда. По результатам нового судебного рассмотрения дела осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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