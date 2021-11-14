Бастрыкин дал поручение челябинскому СК из-за жалоб участковых

Бастрыкин просит разобраться с жалобами участковых (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение начальнику следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову провести проверку по жалобам участковых полиции. Участковые жалуются на руководство ГУ МВД по региону и просят разобраться с вопросами служебного жилья в Челябинске.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе проведенных проверочных мероприятий. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате СКР», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Ранее Бастрыкин уже поручал Решетникову провести проверку по обращению бывших и действующих участковых полиции. Авторы обращения заявили, что их выселяют из служебного жилья. Тогда нарушения их прав не подтвердились. Проверку жалоб также проводила специальная комиссия, созданная при ГУ МВД по региону. Были привлечены специалисты разных направлений, в том числе и юристы.

«Согласно полученным данным, квартиры изначально не находились в распоряжении МВД, а предоставлялись администрацией Челябинска участковым на время прохождения службы. Этот порядок регламентирован законодательством как федерального уровня, так положениями нормативно-правовых актов региона. Заблуждение и толкование закона только в свою пользу привело к создавшейся ситуации», — заявили URA.RU в комиссии.

Ранее сотрудники полиции записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Участковые жаловались, что после 20-25 лет службы оказалось, что они с семьями жили в квартирах без права на приватизацию, которые теперь следует покинуть.