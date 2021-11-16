16 ноября 2021

Суд в ФРГ принял решение по иску против «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Суд в Германии отклонил иск экологической организации Фото:

Суд в Германии отклонил иск экологической организации, оспаривавшей разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила представитель суда Доротея тер Веен.

«Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горного ведомства Штральзунда (город на севере Германии. — Прим. ред.)», — передает сообщение РИА «Новости». В суде решили, что у заявителей нет «потребности в правовой защите». Как сообщила тер Веен, системы газопровода, которые пока еще не работают, проверили на предмет технической безопасности. Она отметила, что претензии экоактивистов по возможным дополнительным выбросам из-за работы наземной инфраструктуры суд посчитал «приемлемыми, но необоснованными».

Экологи неоднократно пытались помешать строительству «Северного потока-2». Они уверяли, что метан, который выделяется при добыче природного газа, вредит климату сильнее, чем ученые считали раньше. В связи с этим строительство «Северного потока — 2», который, вероятно, будет выбрасывать метан, нужно оценивать иначе.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу с европейскими потребителями.

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© Служба новостей «URA.RU»
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