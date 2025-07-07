Мизулина возмутилась историей с изнасилованием сына участника СВО в лагере под Челябинском

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась историей с изнасилованием 7-летнего сына участника СВО в лагере в Челябинской области. Историю она назвала жуткой.
«Жуткая история из Челябинской области. В детском лагере „Юность“ трое подростков 11-13 лет изнасиловали 7-летнего мальчика. Отец пострадавшего мальчика — участник СВО. Он был вынужден записать видеообращение с просьбой придать ситуацию огласке», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
Мальчик неоднократно подвергся насилию со стороны старших детей во время тихого часа. Родители узнали о произошедшем спустя время и не от воспитателей, говорит Мизулина. «Когда ребенок уже вернулся из лагеря, воспитатель детского сада сообщила о странном поведении ребенка. Мама встревожилась, стала аккуратно разговаривать с сыном, и он ей все рассказал», — добавила глава «Лиги безопасного интернета».
Родители считают, что воспитатели и руководство лагеря были в курсе, но ничего не сказали. Произошедшее они попытались скрыть. В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Доложить о результатах проверки потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.
О произошедшем в лагере «Юность» на озере Увильды ранее рассказал сам участник СВО. Мужчина был вынужден записать видеообращение, чтобы придать огласке произошедшее с его сыном. В лагерь ребенка пригласили друг семьи (тренер клуба «Боец» в Копейске) и его жена. Отцу они гарантировали, что мальчик будет под чутким надзором. Но с 9 по 11 июля дети изнасиловали 7-летнего ребенка, а воспитатели попытались все скрыть.
Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано — дети не достигли возраста привлечения. Материалы передали в МВД на проверку, чтобы определить детей, совершивших изнасилование, в спецшколу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!