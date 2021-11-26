Госдума изменила порядок выплат пособий детям-сиротам

Новый закон прошел третье слушание в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума приняла закон, который позволит создать одинаковые условия для получения повешенного пособия для всех детей-сирот. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы РФ.

«Законом распространяется право на получение пособия по безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной зарплаты в соответствующем субъекте РФ на впервые ищущих работу и впервые признанных органами службы занятости в установленном порядке безработными детей-сирот, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении на сайте Госдумы. Закон вступит в силу после подписания документа президентом РФ. Он касается тех, кто ранее работал в свободное от учебы время или проходил практику.

На данный момент, пособие сроком в полгода предоставляется только тем, кто был временно трудоустроен службой занятости во время очного обучения, однако для молодых людей, подрабатывающих без направления службы занятости, выплаты не предусмотрены, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новый законопроект призван решить эту проблему.

Ранее власти РФ предложили ввести новые льготы для детей-сирот до 23 лет. Правительство РФ выступило с инициативой выплачивать государственное обеспечение тем, кто обучается в школах и колледжах.