Эрдоган хочет помирить Россию и Украину

Тайип Эрдоган готов стать посредником в отношениях между Россией и Украиной Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с президентом России Владимиром Путиным. Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом. Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — передает ТАСС слова Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в саммите России и Украины нет смысла, так как РФ не является стороной конфликта в Донбассе. «На саммите России и Украины решение проблемы невозможно», — подчеркнул Песков. Представитель президента отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения, уточняет RT.