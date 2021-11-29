Эрдоган хочет помирить Россию и Украину

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Тайип Эрдоган готов стать посредником в отношениях между Россией и Украиной Фото:

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с президентом России Владимиром Путиным. Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом. Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — передает ТАСС слова Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в саммите России и Украины нет смысла, так как РФ не является стороной конфликта в Донбассе. «На саммите России и Украины решение проблемы невозможно», — подчеркнул Песков. Представитель президента отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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