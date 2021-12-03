Депутат Госдумы назвал способ снизить рост тарифов на отопление

03 декабря 2021 в 20:36 Размер текста - 17 +

Теплопотери включаются в тариф, по которому платят россияне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Необходимо устанавливать мини-котельные на два-три дома, чтобы избежать теплопотерь, за которые платят потребители. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев. «Сегодня нужно ставить мини-котельные. Не здоровые на микрорайон, а мини-котельные на два-три дома. Нельзя сегодня перекачивать теплоноситель на дальние расстояния. Проще вырабатывать тепло непосредственно возле многоквартирного дома, там, где его потребляют. Это будет намного эффективнее. Есть также проекты домов, где крышные котельные, на верхних этажах стоят. Все потери, которые происходят, пока тепло идет от больших котельных к домам, потом переносятся на потребителя. Они сидят в тарифе. Все теплопотери оплачивает потребитель. Кто занимается этим, кто снижает потери, там и тариф так не растет», — сказал Виталий Бахметьев. Депутат отметил, что жители потребляют очень много тепла, так как открывают окна и не регулируют температуру на радиаторах. Он объяснил, что размер потребления в наибольшей степени влияет на стоимость услуги. «Я за то, чтобы жители платили по факту потребления, но если факт потребления высокий, то должна подключаться администрация муниципалитета, находить эти проблемы, помогать. Хотя бы советом, а где-то финансово, чтобы уменьшит потребление», — предложил собеседник агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо устанавливать мини-котельные на два-три дома, чтобы избежать теплопотерь, за которые платят потребители. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев. «Сегодня нужно ставить мини-котельные. Не здоровые на микрорайон, а мини-котельные на два-три дома. Нельзя сегодня перекачивать теплоноситель на дальние расстояния. Проще вырабатывать тепло непосредственно возле многоквартирного дома, там, где его потребляют. Это будет намного эффективнее. Есть также проекты домов, где крышные котельные, на верхних этажах стоят. Все потери, которые происходят, пока тепло идет от больших котельных к домам, потом переносятся на потребителя. Они сидят в тарифе. Все теплопотери оплачивает потребитель. Кто занимается этим, кто снижает потери, там и тариф так не растет», — сказал Виталий Бахметьев. Депутат отметил, что жители потребляют очень много тепла, так как открывают окна и не регулируют температуру на радиаторах. Он объяснил, что размер потребления в наибольшей степени влияет на стоимость услуги. «Я за то, чтобы жители платили по факту потребления, но если факт потребления высокий, то должна подключаться администрация муниципалитета, находить эти проблемы, помогать. Хотя бы советом, а где-то финансово, чтобы уменьшит потребление», — предложил собеседник агентства.