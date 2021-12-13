13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Пермяк разбогател во время пандемии на мошенничестве с масками

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, маска медицинская
Медицинская маска стала неотъемлемой частью жизни россиян Фото:
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Пермский предприниматель заключил договор на поставку медицинских масок, но условия контракта не выполнил, присвоив себе все деньги. Как сообщают в прокуратуре Пермского края, бизнесмен обогатился на 8,7 млн рублей, не поставив заказчику 1,4 млн масок в разгар пандемии коронавируса.

«Обвиняемый в 2020 году, являясь индивидуальным предпринимателем, преследуя цель незаконного обогащения, заключил с ООО „Медицинские поставки“ контракт на поставку 1, 4 млн штук трехслойных медицинских масок. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник договорные обязательства не исполнил, а полученные от заказчика денежные средства в размере 8,7 млн рублей присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению», — говорится на сайте прокуратуры.

Ленинский районный суд Перми признал бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в 400 тыс. рублей.

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Пермский предприниматель заключил договор на поставку медицинских масок, но условия контракта не выполнил, присвоив себе все деньги. Как сообщают в прокуратуре Пермского края, бизнесмен обогатился на 8,7 млн рублей, не поставив заказчику 1,4 млн масок в разгар пандемии коронавируса. «Обвиняемый в 2020 году, являясь индивидуальным предпринимателем, преследуя цель незаконного обогащения, заключил с ООО „Медицинские поставки“ контракт на поставку 1, 4 млн штук трехслойных медицинских масок. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник договорные обязательства не исполнил, а полученные от заказчика денежные средства в размере 8,7 млн рублей присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению», — говорится на сайте прокуратуры. Ленинский районный суд Перми признал бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в 400 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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