Пермяк разбогател во время пандемии на мошенничестве с масками

14 декабря 2021 в 10:35 Размер текста - 17 +

Медицинская маска стала неотъемлемой частью жизни россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пермский предприниматель заключил договор на поставку медицинских масок, но условия контракта не выполнил, присвоив себе все деньги. Как сообщают в прокуратуре Пермского края, бизнесмен обогатился на 8,7 млн рублей, не поставив заказчику 1,4 млн масок в разгар пандемии коронавируса. «Обвиняемый в 2020 году, являясь индивидуальным предпринимателем, преследуя цель незаконного обогащения, заключил с ООО „Медицинские поставки“ контракт на поставку 1, 4 млн штук трехслойных медицинских масок. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник договорные обязательства не исполнил, а полученные от заказчика денежные средства в размере 8,7 млн рублей присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению», — говорится на сайте прокуратуры. Ленинский районный суд Перми признал бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в 400 тыс. рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский предприниматель заключил договор на поставку медицинских масок, но условия контракта не выполнил, присвоив себе все деньги. Как сообщают в прокуратуре Пермского края, бизнесмен обогатился на 8,7 млн рублей, не поставив заказчику 1,4 млн масок в разгар пандемии коронавируса. «Обвиняемый в 2020 году, являясь индивидуальным предпринимателем, преследуя цель незаконного обогащения, заключил с ООО „Медицинские поставки“ контракт на поставку 1, 4 млн штук трехслойных медицинских масок. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник договорные обязательства не исполнил, а полученные от заказчика денежные средства в размере 8,7 млн рублей присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению», — говорится на сайте прокуратуры. Ленинский районный суд Перми признал бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в 400 тыс. рублей.