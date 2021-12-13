Пермяк разбогател во время пандемии на мошенничестве с масками

Пермский предприниматель заключил договор на поставку медицинских масок, но условия контракта не выполнил, присвоив себе все деньги. Как сообщают в прокуратуре Пермского края, бизнесмен обогатился на 8,7 млн рублей, не поставив заказчику 1,4 млн масок в разгар пандемии коронавируса.
«Обвиняемый в 2020 году, являясь индивидуальным предпринимателем, преследуя цель незаконного обогащения, заключил с ООО „Медицинские поставки“ контракт на поставку 1, 4 млн штук трехслойных медицинских масок. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник договорные обязательства не исполнил, а полученные от заказчика денежные средства в размере 8,7 млн рублей присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению», — говорится на сайте прокуратуры.
Ленинский районный суд Перми признал бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в 400 тыс. рублей.
Пермский предприниматель заключил договор на поставку медицинских масок, но условия контракта не выполнил, присвоив себе все деньги. Как сообщают в прокуратуре Пермского края, бизнесмен обогатился на 8,7 млн рублей, не поставив заказчику 1,4 млн масок в разгар пандемии коронавируса. «Обвиняемый в 2020 году, являясь индивидуальным предпринимателем, преследуя цель незаконного обогащения, заключил с ООО „Медицинские поставки“ контракт на поставку 1, 4 млн штук трехслойных медицинских масок. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник договорные обязательства не исполнил, а полученные от заказчика денежные средства в размере 8,7 млн рублей присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению», — говорится на сайте прокуратуры. Ленинский районный суд Перми признал бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в 400 тыс. рублей.