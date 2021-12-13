13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Чиновники Сургута переедут в офис, ранее признанный аварийным

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей ИЗО. Переезд в новое здание музейного комплекса. Тюмень, музей изо
Новоселье для чиновников Сургута состоится не раньше 2023 года Фото:

Чиновников администрации Сургута ожидает переезд в офисное здание, которое ранее было признано аварийным. О предстоящих планах рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений мэрии Алексей Дворников на думском комитете по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU.

Глава ДИЗО обозначил, что сотрудники департаментов образования, городского хозяйства и ряда других подразделений, которые размещаются в арендуемом здании на улице Гагарина 11, должны будут переехать в офис, распложенный на улице Маяковского,15. Он в 2014 году был признан аварийным. Однако с тех пор выделялись деньги на укрепление фундамента здания. Еще часть сотрудников должны переехать в бывшее здание гостиницы «Кедр» на улице Островского,14. Предполагается, что можно будет заходить в строительно-монтажные работы по Маяковского в 2022 году с оплатой в 2023 году. Ремонт планируется закончить в 2023 году», — уточнил Дворников.

Народные избранники заявили, что поддерживают решение мэрии о переезде из арендуемого офиса, поскольку это приведет к экономии бюджетных средств. Депутат думы Сургута Виктор Рябчиков предложил отдать часть помещений на Маяковского,15 для «Единой дежурно-диспетчерской службы», как это планировалось изначально. «Часть денег, выделявшаяся на ремонт здания на Маяковского, ушла на укрепление крыши под фидерное устройство ЕДДС — оно очень специфичное. Я хочу предложить все-таки разместить на четвертом этаже ЕДДС, чтобы мы могли там полноценно работать», — прокомментировал Рябчиков.

Ранее URA.RU сообщало о намерении вывести из консервации административное здание на улице Маяковского,15. Оно было признано аварийным году из-за проблем с фундаментом.

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Чиновников администрации Сургута ожидает переезд в офисное здание, которое ранее было признано аварийным. О предстоящих планах рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений мэрии Алексей Дворников на думском комитете по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. Глава ДИЗО обозначил, что сотрудники департаментов образования, городского хозяйства и ряда других подразделений, которые размещаются в арендуемом здании на улице Гагарина 11, должны будут переехать в офис, распложенный на улице Маяковского,15. Он в 2014 году был признан аварийным. Однако с тех пор выделялись деньги на укрепление фундамента здания. Еще часть сотрудников должны переехать в бывшее здание гостиницы «Кедр» на улице Островского,14. Предполагается, что можно будет заходить в строительно-монтажные работы по Маяковского в 2022 году с оплатой в 2023 году. Ремонт планируется закончить в 2023 году», — уточнил Дворников. Народные избранники заявили, что поддерживают решение мэрии о переезде из арендуемого офиса, поскольку это приведет к экономии бюджетных средств. Депутат думы Сургута Виктор Рябчиков предложил отдать часть помещений на Маяковского,15 для «Единой дежурно-диспетчерской службы», как это планировалось изначально. «Часть денег, выделявшаяся на ремонт здания на Маяковского, ушла на укрепление крыши под фидерное устройство ЕДДС — оно очень специфичное. Я хочу предложить все-таки разместить на четвертом этаже ЕДДС, чтобы мы могли там полноценно работать», — прокомментировал Рябчиков. Ранее URA.RU сообщало о намерении вывести из консервации административное здание на улице Маяковского,15. Оно было признано аварийным году из-за проблем с фундаментом.
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