В Пермском крае мэрию наказали за День города во время пандемии

Массовое мероприятие проводилось в Звездном в июне 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Звездный Пермского края заплатит штраф за гуляния в День города. Об этом говорится в постановлении, которое размещено на сайте Верховного суда. Мэрия наказано за то, что провела массовые мероприятия в нарушение указа губернатора.

«Деяние администрации закрытого административно-территориального образования Звездный Пермского края переквалифицировать с ч. 2 ст. 6.3 на ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — сказано в постановлении.

Праздничные мероприятия проводились 27 июня 2020 года. Это подтверждается протоколом Роспотребнадзора и рапортами сотрудников полиции. Изначально администрации присудили штраф в размере 300 тысяч рублей. Мэрия Звездного пыталась обжаловать решение в Пермском краевом и Седьмом кассационном судах, но безуспешно. В итоге Верховный суд смягчил наказание.