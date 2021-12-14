14 декабря 2021

В Пермском крае мэрию наказали за День города во время пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , веселье, день города, воздушные шарики, площадь ленина
Массовое мероприятие проводилось в Звездном в июне 2020 года Фото:

Администрация закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Звездный Пермского края заплатит штраф за гуляния в День города. Об этом говорится в постановлении, которое размещено на сайте Верховного суда. Мэрия наказано за то, что провела массовые мероприятия в нарушение указа губернатора.

«Деяние администрации закрытого административно-территориального образования Звездный Пермского края переквалифицировать с ч. 2 ст. 6.3 на ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — сказано в постановлении.

Праздничные мероприятия проводились 27 июня 2020 года. Это подтверждается протоколом Роспотребнадзора и рапортами сотрудников полиции. Изначально администрации присудили штраф в размере 300 тысяч рублей. Мэрия Звездного пыталась обжаловать решение в Пермском краевом и Седьмом кассационном судах, но безуспешно. В итоге Верховный суд смягчил наказание.

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Администрация закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Звездный Пермского края заплатит штраф за гуляния в День города. Об этом говорится в постановлении, которое размещено на сайте Верховного суда. Мэрия наказано за то, что провела массовые мероприятия в нарушение указа губернатора. «Деяние администрации закрытого административно-территориального образования Звездный Пермского края переквалифицировать с ч. 2 ст. 6.3 на ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — сказано в постановлении. Праздничные мероприятия проводились 27 июня 2020 года. Это подтверждается протоколом Роспотребнадзора и рапортами сотрудников полиции. Изначально администрации присудили штраф в размере 300 тысяч рублей. Мэрия Звездного пыталась обжаловать решение в Пермском краевом и Седьмом кассационном судах, но безуспешно. В итоге Верховный суд смягчил наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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