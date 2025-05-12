Акцию «Бессмертный полк» к Дню Победы провели в Китае студенты Пермского педагогического университета (ПГГПУ). На базе Цзининского университета они проходят языковую практику.
«Студенты провели шествие „Бессмертный полк“. Кроме того, они рассказали китайским коллегам о значении Дня Победы, исполнили песни времен войны и прочитали стихи, посвященные военным событиям. Некоторые участники подготовили выступления, в которых поделились семейными историями», — рассказывается на сайте ПГГПУ.
Компанию пермским студентам составили ребята из Самары и Казани, которые также стажируется в Китае. Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми также учится множество студентов из Китая. Они даже преподают в местных гимназиях.
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