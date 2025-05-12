12 мая 2025

Пермские студенты в Китае провели шествие «Бессмертный полк». Фото

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Шествие «Бессмертного полка» прошло и за пределами России
Шествие «Бессмертного полка» прошло и за пределами России Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Акцию «Бессмертный полк» к Дню Победы провели в Китае студенты Пермского педагогического университета (ПГГПУ). На базе Цзининского университета они проходят языковую практику.

«Студенты провели шествие „Бессмертный полк“. Кроме того, они рассказали китайским коллегам о значении Дня Победы, исполнили песни времен войны и прочитали стихи, посвященные военным событиям. Некоторые участники подготовили выступления, в которых поделились семейными историями», — рассказывается на сайте ПГГПУ.

Компанию пермским студентам составили ребята из Самары и Казани, которые также стажируется в Китае. Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми также учится множество студентов из Китая. Они даже преподают в местных гимназиях. 

Российские и китайские студенты почтили память советских воинов
Российские и китайские студенты почтили память советских воинов
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Акцию «Бессмертный полк» к Дню Победы провели в Китае студенты Пермского педагогического университета (ПГГПУ). На базе Цзининского университета они проходят языковую практику. «Студенты провели шествие „Бессмертный полк“. Кроме того, они рассказали китайским коллегам о значении Дня Победы, исполнили песни времен войны и прочитали стихи, посвященные военным событиям. Некоторые участники подготовили выступления, в которых поделились семейными историями», — рассказывается на сайте ПГГПУ. Компанию пермским студентам составили ребята из Самары и Казани, которые также стажируется в Китае. Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми также учится множество студентов из Китая. Они даже преподают в местных гимназиях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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