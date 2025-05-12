В полиции рассказали, какие нарушения обнаружены в баре, где нашли висящей на заборе пермячку

В баре Кировского района Перми, где нашли погибшей на заборе 18-летнюю девушку, были зафиксированы многочисленные нарушения. Сотрудники полиции совместно с представителями профильных ведомств провели проверку заведения, расположенного на улице Маршала Рыбалко.
«В ходе мероприятия были выявлены 11 случаев несоблюдения административного законодательства Российской Федерации. Сотрудниками правоохранительных органов изъято около 32 литров спиртосодержащей продукции, реализуемой без необходимых сопроводительных документов, а также крепкие алкогольные напитки, находившиеся в обороте без соответствующей лицензии. Помимо этого обнаружено свыше 20 пачек табачных изделий с признаками контрафактности», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».
Установлено также, что в заведении в ночное время находился несовершеннолетний. Кроме того, выяснилось, что один из иностранных граждан работал в баре по специальности, не указанной в разрешительных документах.
Дополнительно были зафиксированы нарушения, относящиеся к компетенции Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда и органов пожарного надзора. В настоящее время по каждому из выявленных фактов ведутся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.
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