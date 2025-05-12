12 мая 2025

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии мая в Перми

В Перми в мае инженеру-механику готовы платить до 230 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Второе место занимает вакансия производителя монолитных работ
Второе место занимает вакансия производителя монолитных работ Фото:

Самая высокооплачиваемая работа в Перми в мае 2025 года — инженер-механик. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

«В Перми в мае больше всего готовы платить инженеру-механику. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч до 230 тысяч рублей в месяц», — сообщается в исследовании.

Второе место занимает вакансия производителя монолитных работ. Соискателю обещают платить от 150 до 200 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия менеджера по работе с крупными клиентами в IT-компании. Работодатель предлагает зарплату от 130 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях апреля в Перми. В апреле стоматологу-ортопеду предлагали зарплату от 450 тысяч рублей. 

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Самая высокооплачиваемая работа в Перми в мае 2025 года — инженер-механик. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. «В Перми в мае больше всего готовы платить инженеру-механику. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч до 230 тысяч рублей в месяц», — сообщается в исследовании. Второе место занимает вакансия производителя монолитных работ. Соискателю обещают платить от 150 до 200 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия менеджера по работе с крупными клиентами в IT-компании. Работодатель предлагает зарплату от 130 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях апреля в Перми. В апреле стоматологу-ортопеду предлагали зарплату от 450 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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