Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии мая в Перми

Самая высокооплачиваемая работа в Перми в мае 2025 года — инженер-механик. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
«В Перми в мае больше всего готовы платить инженеру-механику. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч до 230 тысяч рублей в месяц», — сообщается в исследовании.
Второе место занимает вакансия производителя монолитных работ. Соискателю обещают платить от 150 до 200 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия менеджера по работе с крупными клиентами в IT-компании. Работодатель предлагает зарплату от 130 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых вакансиях апреля в Перми. В апреле стоматологу-ортопеду предлагали зарплату от 450 тысяч рублей.
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