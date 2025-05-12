12 мая 2025

Пермяки требуют закрыть бар, где отдыхала девушка, найденная мертвой на заборе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки требуют закрыть бар, где отдыхала погибшая пермячка
Пермяки требуют закрыть бар, где отдыхала погибшая пермячка Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Жители Перми требуют закрыть бар, в котором отдыхала 18-летняя пермячка, найденная мертвой на заборе. Свои комментарии они оставляют под постом в сообществе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Закрыть это злачное место, однозначно! Уже точно нужно идти к главе района, что за притон в центре? Девочку конечно жалко, но сейчас вопрос в другом — как закрыть это место навсегда», — написала в комментарии к посту про то, что в Закамске обнаружено тело девушки, Анастасия Неволина.

Местные жители утверждают, что в баре периодически происходят различные инциденты. «Постоянно там что-нибудь да происходит. Даже не смотря на то, что на их территории произошел такой случай, пока на месте работала полиция заведение дальше продолжало работать. До 7:00 утра играла музыка, люди танцевали… Очень надеюсь, что после данного инцидента это место закроют!» — возмутилась Екатерина Белозерцева.

Корреспондент URA.RU направил запрос в региональное МВД по поводу комментариев о том, что в баре регулярно происходят различные инциденты. Ответ на него ожидается.

Ранее в распоряжении URA.RU появились кадры из ночного клуба, где отдыхала пермячка, которую нашли мертвой на заборе. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Предварительной версией гибели девушки является несчастный случай.

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Жители Перми требуют закрыть бар, в котором отдыхала 18-летняя пермячка, найденная мертвой на заборе. Свои комментарии они оставляют под постом в сообществе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте». «Закрыть это злачное место, однозначно! Уже точно нужно идти к главе района, что за притон в центре? Девочку конечно жалко, но сейчас вопрос в другом — как закрыть это место навсегда», — написала в комментарии к посту про то, что в Закамске обнаружено тело девушки, Анастасия Неволина. Местные жители утверждают, что в баре периодически происходят различные инциденты. «Постоянно там что-нибудь да происходит. Даже не смотря на то, что на их территории произошел такой случай, пока на месте работала полиция заведение дальше продолжало работать. До 7:00 утра играла музыка, люди танцевали… Очень надеюсь, что после данного инцидента это место закроют!» — возмутилась Екатерина Белозерцева. Корреспондент URA.RU направил запрос в региональное МВД по поводу комментариев о том, что в баре регулярно происходят различные инциденты. Ответ на него ожидается. Ранее в распоряжении URA.RU появились кадры из ночного клуба, где отдыхала пермячка, которую нашли мертвой на заборе. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Предварительной версией гибели девушки является несчастный случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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