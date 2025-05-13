Скончалась актриса театра и кино Ольга Широкова

Умерла народная артистка России Ольга Широкова в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад».
«Сегодня, 12 мая, на 80-м году, ушла из жизни Ольга Александровна Широкова», — говорится в сообщении на официальном сайте театрального центра. Там добавили, что дата и место прощания будут уточнены позже.
Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года, в 1967 году окончила театральный институт и начала свою карьеру в МХАТ им. Горького, где проработала 27 лет. С 1995 года она была частью театра «Вишневый сад». За свою карьеру сыграла множество значимых ролей и была удостоена званий заслуженной и народной артистки России, а также Премии Мэрии Москвы за достижения в области искусства.
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