Власти Перми решили увеличить стоимость парковки для автовладельцев. В зоне №101 цена вырастет с 20 до 30 рублей в час. При этом в зону №101 войдут все улицы из зоны №103, сообщают в мэрии.
«Размещен на антикоррупционную экспертизу проект постановления об изменении размера платы в тарифной зоне №101 на 10 рублей — с 20 до 30 рублей с 1 июля 2025 года. При этом произойдет объединение тарифных зон №103 и №101. Участки улиц, ранее входящие в зону №103, войдут в тарифную зону №101», — говорится на сайте администрации Перми.
Повысится стоимость и плоскостных парковок перед въездом в центр города. С 1 июля он также будет составлять 30 рублей.
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