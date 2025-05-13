Власти Перми поднимают цену парковки на 50%. Карта

Стоимость парковки в Перми вырастет с 1 июля
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Стоимость парковки растет скачками
Стоимость парковки растет скачками Фото:

Власти Перми решили увеличить стоимость парковки для автовладельцев. В зоне №101 цена вырастет с 20 до 30 рублей в час. При этом в зону №101 войдут все улицы из зоны №103, сообщают в мэрии.

«Размещен на антикоррупционную экспертизу проект постановления об изменении размера платы в тарифной зоне №101 на 10 рублей — с 20 до 30 рублей с 1 июля 2025 года. При этом произойдет объединение тарифных зон №103 и №101. Участки улиц, ранее входящие в зону №103, войдут в тарифную зону №101», — говорится на сайте администрации Перми.

Повысится стоимость и плоскостных парковок перед въездом в центр города. С 1 июля он также будет составлять 30 рублей.

Выбирайте, где будете оставлять машину с 1 июля
Выбирайте, где будете оставлять машину с 1 июля
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Власти Перми решили увеличить стоимость парковки для автовладельцев. В зоне №101 цена вырастет с 20 до 30 рублей в час. При этом в зону №101 войдут все улицы из зоны №103, сообщают в мэрии. «Размещен на антикоррупционную экспертизу проект постановления об изменении размера платы в тарифной зоне №101 на 10 рублей — с 20 до 30 рублей с 1 июля 2025 года. При этом произойдет объединение тарифных зон №103 и №101. Участки улиц, ранее входящие в зону №103, войдут в тарифную зону №101», — говорится на сайте администрации Перми. Повысится стоимость и плоскостных парковок перед въездом в центр города. С 1 июля он также будет составлять 30 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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