Полеты в Хургаду приостановлены из Перми

Авиакомпания Al Masria Universal Airlines приостановила выполнение рейсов из Перми в Хургаду. На официальном сайте международного аэропорта Пермь (Большое Савино) информация о данных направлениях отсутствует.
«В то же время полеты в другой популярный египетский курорт — Шарм-эль-Шейх — продолжаются. Рейсы из Перми выполняются дважды в неделю: по вторникам и пятницам», — свидетельствуют данные на онлайн-табло «Большого Савино».
Ранее сообщалось, что программа полетов по данному маршруту будет осуществляться до 23 декабря 2025 года. Al Masria Universal Airlines оставалась единственным перевозчиком, выполнявшим прямые рейсы между Пермью и Хургадой. Причина отмены рейсов не раскрывается. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского аэропорта. Ответ ожидается.
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