В Соликамске Пермского края кипяток 10 часов заливал помещение кафе

В Соликамске Пермского края в результате прорыва трубы кипятком затопило помещение кафе. Потоп длился 10 часов. После вмешательства судебных приставов виновник выплатил его владелице компенсацию порядка 700 тысяч рублей, — сообщается на сайте ФССП.
«При порыве магистрального трудопровода тепловой сети, полностью затопило подвал нежилого помещения, используемого под кафе. Горячая вода продолжала заливать помещение на протяжении 10 часов», — сообщает ведомство.
Частично был испорчен ремонт внутри и снаружи помещения. Собственница направляла претензию в адрес снабжающей организации, затем последовало обращение в суд и к сотрудникам ФСПП. В результате с виновника аварии взыскано порядка 700 тысяч рублей в пользу владельцев кафе.
Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы заморозили долги прикамских бойцов СВО на десятки миллионов рублей. В первые три месяца текущего года на территории Прикамья было прекращено 598 исполнительных производств в отношении 211 участников спецоперации ВС РФ. Общая сумма долговых обязательства превысила 48,5 млн рублей.
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