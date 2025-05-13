В Соликамске Пермского края кипяток 10 часов заливал помещение кафе

В Прикамье поставщик воды выплатил 700 тысяч рублей за затопленное кипятком кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Собственнице кафе компенсировали ущерб после вмешательства приставов
Собственнице кафе компенсировали ущерб после вмешательства приставов Фото:

В Соликамске Пермского края в результате прорыва трубы кипятком затопило помещение кафе. Потоп длился 10 часов. После вмешательства судебных приставов виновник выплатил его владелице компенсацию порядка 700 тысяч рублей, — сообщается на сайте ФССП.

«При порыве магистрального трудопровода тепловой сети, полностью затопило подвал нежилого помещения, используемого под кафе. Горячая вода продолжала заливать помещение на протяжении 10 часов», — сообщает ведомство.

Частично был испорчен ремонт внутри и снаружи помещения. Собственница направляла претензию в адрес снабжающей организации, затем последовало обращение в суд и к сотрудникам ФСПП. В результате с виновника аварии взыскано порядка 700 тысяч рублей в пользу владельцев кафе.

Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы заморозили долги прикамских бойцов СВО на десятки миллионов рублей. В первые три месяца текущего года на территории Прикамья было прекращено 598 исполнительных производств в отношении 211 участников спецоперации ВС РФ. Общая сумма долговых обязательства превысила 48,5 млн рублей. 

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В Соликамске Пермского края в результате прорыва трубы кипятком затопило помещение кафе. Потоп длился 10 часов. После вмешательства судебных приставов виновник выплатил его владелице компенсацию порядка 700 тысяч рублей, — сообщается на сайте ФССП. «При порыве магистрального трудопровода тепловой сети, полностью затопило подвал нежилого помещения, используемого под кафе. Горячая вода продолжала заливать помещение на протяжении 10 часов», — сообщает ведомство. Частично был испорчен ремонт внутри и снаружи помещения. Собственница направляла претензию в адрес снабжающей организации, затем последовало обращение в суд и к сотрудникам ФСПП. В результате с виновника аварии взыскано порядка 700 тысяч рублей в пользу владельцев кафе. Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы заморозили долги прикамских бойцов СВО на десятки миллионов рублей. В первые три месяца текущего года на территории Прикамья было прекращено 598 исполнительных производств в отношении 211 участников спецоперации ВС РФ. Общая сумма долговых обязательства превысила 48,5 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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