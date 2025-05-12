12 мая 2025

Пермский депутат ЗС пожаловалась в прокуратуру на мэрию города

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Баранова уверяет, что часто проводит встречи на это месте
Анна Баранова уверяет, что часто проводит встречи на это месте Фото:

Администрация Перми не позволила руководителю фракции КПРФ в заксобрании Анне Барановой провести встречу с избирателями прямо на улице города. Она хотела сделать это на площади Карла Маркса, но в мэрии ей отказали, сославшись на то, что там весь день 13 мая будет проходить мероприятие. Как сообщает в своем telegram-канале Баранова, она пожаловалась на это в прокуратуру.

«Администрация города Перми препятствует реализации права депутата на встречу с избирателями. Мной было написано обращение в прокуратуру по факту ограничения права на проведение встречи с избирателями», — заявила Баранова.

Ей предложили перенести мероприятие на ул. Гусарова, но она отказалась: территория не входит в ее округ. Анна Баранова приехала на площадь Карла Макса в районе 10:00 13 мая и не заметила там никакой активности. Собирается приехать еще в 17:00. Источники «ПиГ» не исключают, что власти не дали ей провести мероприятие, поскольку опасались, что оно будет больше похоже на митинг, а не на встречу с жителями.

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Администрация Перми не позволила руководителю фракции КПРФ в заксобрании Анне Барановой провести встречу с избирателями прямо на улице города. Она хотела сделать это на площади Карла Маркса, но в мэрии ей отказали, сославшись на то, что там весь день 13 мая будет проходить мероприятие. Как сообщает в своем telegram-канале Баранова, она пожаловалась на это в прокуратуру. «Администрация города Перми препятствует реализации права депутата на встречу с избирателями. Мной было написано обращение в прокуратуру по факту ограничения права на проведение встречи с избирателями», — заявила Баранова. Ей предложили перенести мероприятие на ул. Гусарова, но она отказалась: территория не входит в ее округ. Анна Баранова приехала на площадь Карла Макса в районе 10:00 13 мая и не заметила там никакой активности. Собирается приехать еще в 17:00. Источники «ПиГ» не исключают, что власти не дали ей провести мероприятие, поскольку опасались, что оно будет больше похоже на митинг, а не на встречу с жителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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