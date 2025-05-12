Стали известные первые кадровые решения нового начальника пермского главка МВД

Новый руководитель ГУ МВД по Пермскому краю Владислав Толкунов планирует заменить нескольких своих подчиненных, занимающих руководящие посты. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в краевом ведомстве.
«В число тех, кого генерал-майор Толкунов может заменить вошли заместитель начальника полиции по оперативной работе Виталий Данилов, начальник управления экономической безопасности и противодействию коррупции Игорь Марьин и начальник УМВД по городу Перми Алексей Салтыков», — уточнили инсайдеры. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
По мнению собеседников агентства, у Толкунова уже возник ряд вопросов к этим сотрудникам. Отмечается также, что новые кандидаты на эти должности пока не называются. Все источники URA.RU сходятся во мнении, что вакантные руководящие места займут коллеги Толкунова, с которыми он работал в центральном аппарате МВД до своего перевода в Прикамье.
Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Толкунова на должность начальника краевого главка МВД в конце апреля. До этого он работал в Брянской области, Мордовии, а позже был заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцев и курировал борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией.
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