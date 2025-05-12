12 мая 2025

Стали известные первые кадровые решения нового начальника пермского главка МВД

Новый начальник краевого главка Толкунов заменит ряд своих подчиненных
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал-майор полиции Владислав Толкунов заменит часть своих подчиненных
Генерал-майор полиции Владислав Толкунов заменит часть своих подчиненных Фото:

Новый руководитель ГУ МВД по Пермскому краю Владислав Толкунов планирует заменить нескольких своих подчиненных, занимающих руководящие посты. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в краевом ведомстве.

«В число тех, кого генерал-майор Толкунов может заменить вошли заместитель начальника полиции по оперативной работе Виталий Данилов, начальник управления экономической безопасности и противодействию коррупции Игорь Марьин и начальник УМВД по городу Перми Алексей Салтыков», — уточнили инсайдеры. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

По мнению собеседников агентства, у Толкунова уже возник ряд вопросов к этим сотрудникам. Отмечается также, что новые кандидаты на эти должности пока не называются. Все источники URA.RU сходятся во мнении, что вакантные руководящие места займут коллеги Толкунова, с которыми он работал в центральном аппарате МВД до своего перевода в Прикамье.

Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Толкунова на должность начальника краевого главка МВД в конце апреля. До этого он работал в Брянской области, Мордовии, а позже был заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцев и курировал борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией.

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Новый руководитель ГУ МВД по Пермскому краю Владислав Толкунов планирует заменить нескольких своих подчиненных, занимающих руководящие посты. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в краевом ведомстве. «В число тех, кого генерал-майор Толкунов может заменить вошли заместитель начальника полиции по оперативной работе Виталий Данилов, начальник управления экономической безопасности и противодействию коррупции Игорь Марьин и начальник УМВД по городу Перми Алексей Салтыков», — уточнили инсайдеры. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. По мнению собеседников агентства, у Толкунова уже возник ряд вопросов к этим сотрудникам. Отмечается также, что новые кандидаты на эти должности пока не называются. Все источники URA.RU сходятся во мнении, что вакантные руководящие места займут коллеги Толкунова, с которыми он работал в центральном аппарате МВД до своего перевода в Прикамье. Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Толкунова на должность начальника краевого главка МВД в конце апреля. До этого он работал в Брянской области, Мордовии, а позже был заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцев и курировал борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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