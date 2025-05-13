Пермяков призывают бороться с борщевиком Сосновского в городе. Опасные сорняки предлагают выкапывать и рассказывать об их местоположении. Просьба к горожанам опубликована в группе «Сад соловьев у речки Уинки» в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, кто увидит в "Саду соловьев" борщевик Сосновского, обязательно выкопайте его. Или сфотографируйте и нарисуйте схемку, как его найти. Нам в саду не нужно такое опасное инвазивные растение. Вот этот "красавчик" попытался прорваться, но нет - #стопборщевик!», — говорится в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми были замечены первые в этом году соловьи. Администраторы группы «Сад соловьев у речки Уинки» рассказали, как себя вести в период гнездования певчих птиц.
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