Экоактивисты призывают пермяков бороться с борщевиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков просят сообщать о найденном на экотропе борщевике
Пермяков просят сообщать о найденном на экотропе борщевике Фото:

Пермяков призывают бороться с борщевиком Сосновского в городе. Опасные сорняки предлагают выкапывать и рассказывать об их местоположении. Просьба к горожанам опубликована в группе «Сад соловьев у речки Уинки» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, кто увидит в "Саду соловьев" борщевик Сосновского, обязательно выкопайте его. Или сфотографируйте и нарисуйте схемку, как его найти. Нам в саду не нужно такое опасное инвазивные растение. Вот этот "красавчик" попытался прорваться, но нет - #стопборщевик!», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми были замечены первые в этом году соловьи. Администраторы группы «Сад соловьев у речки Уинки» рассказали, как себя вести в период гнездования певчих птиц.

Борщевик начал расти в «Саду соловьев»
Борщевик начал расти в «Саду соловьев»
Фото:

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Пермяков призывают бороться с борщевиком Сосновского в городе. Опасные сорняки предлагают выкапывать и рассказывать об их местоположении. Просьба к горожанам опубликована в группе «Сад соловьев у речки Уинки» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, кто увидит в "Саду соловьев" борщевик Сосновского, обязательно выкопайте его. Или сфотографируйте и нарисуйте схемку, как его найти. Нам в саду не нужно такое опасное инвазивные растение. Вот этот "красавчик" попытался прорваться, но нет - #стопборщевик!», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми были замечены первые в этом году соловьи. Администраторы группы «Сад соловьев у речки Уинки» рассказали, как себя вести в период гнездования певчих птиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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