Роспотребнадзор остановил работу пермского кафе, где трагически погибла девушка

Пермский Роспотребнадзор запретил деятельность кафе «Пиво.Мясо» в Кировском районе Перми, около которого в ночь на 11 мая погибла девушка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан в отношении ИП Гусейнова М.М.о. составлен протокол о временном запрете деятельности в кафе „Пиво.Мясо“. Находится по адресу: Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106 к2», — говорится на сайте.
Среди нарушений указано, что кафе не оборудовано исправными сетями горячего водоснабжения и вентиляции, отделка помещений имеет дефекты. Не соблюдаются правила личной гигиены сотрудников, отсутствуют медкнижки и так далее.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми организовали стихийный мемориал в месте, где 18-летняя пермячка погибла на остром штыре забора возле кафе. Стихийный мемориал появился утром, спустя двое суток после гибели девушки. Она отдыхала в баре со своей подругой в ночь на 11 мая. В какой-то момент девушка исчезла из поля зрения приятельницы. Позже ее тело было обнаружено на заборе, который примыкает к кафе «Пиво.Мясо». По факту гибели пермячки возбуждено уголовное дело. Контроль за расследованием находится в центральном аппарате СКР.
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