За апрель в Перми демонтировали 24 незаконных киоска

В столице Пермского края реализуется проект «Пермь в порядке». Он охватывает спектр мероприятий, направленных на улучшение городской среды, в том числе по демонтажу самовольно установленных торговых объектов, — такая информация содержится на сайте пермской мэрии.
«За апрель 2025 года в Перми демонтировали 24 незаконных торговых объекта. В это число входят павильоны и киоски», — сообщается на сайте. Работы по демонтажу будут продолжаться во всех районах города.
В Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Они позволяют обеспечить единый подход ко всем незаконно установленным киоскам и павильонам.
Ранее URA.RU сообщало, что за первый квартал 2025 года в Перми демонтировали 101 незаконный торговый объект. И уже в мае администрация Свердловского района города Перми потребовала демонтировать три торговых павильона. Соответствующая информация была размещена в картотеке краевого арбитражного суда.
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