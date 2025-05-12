12 мая 2025

За апрель в Перми демонтировали 24 незаконных киоска

В Перми продолжается демонтаж торговых павильонов во всех районах города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе реализуется проект «Пермь в порядке»
В городе реализуется проект «Пермь в порядке» Фото:

В столице Пермского края реализуется проект «Пермь в порядке». Он охватывает спектр мероприятий, направленных на улучшение городской среды, в том числе по демонтажу самовольно установленных торговых объектов, — такая информация содержится на сайте пермской мэрии.

«За апрель 2025 года в Перми демонтировали 24 незаконных торговых объекта. В это число входят павильоны и киоски», — сообщается на сайте. Работы по демонтажу будут продолжаться во всех районах города.

В Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Они позволяют обеспечить единый подход ко всем незаконно установленным киоскам и павильонам.

Ранее URA.RU сообщало, что за первый квартал 2025 года в Перми демонтировали 101 незаконный торговый объект. И уже в мае администрация Свердловского района города Перми потребовала демонтировать три торговых павильона. Соответствующая информация была размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столице Пермского края реализуется проект «Пермь в порядке». Он охватывает спектр мероприятий, направленных на улучшение городской среды, в том числе по демонтажу самовольно установленных торговых объектов, — такая информация содержится на сайте пермской мэрии. «За апрель 2025 года в Перми демонтировали 24 незаконных торговых объекта. В это число входят павильоны и киоски», — сообщается на сайте. Работы по демонтажу будут продолжаться во всех районах города. В Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Они позволяют обеспечить единый подход ко всем незаконно установленным киоскам и павильонам. Ранее URA.RU сообщало, что за первый квартал 2025 года в Перми демонтировали 101 незаконный торговый объект. И уже в мае администрация Свердловского района города Перми потребовала демонтировать три торговых павильона. Соответствующая информация была размещена в картотеке краевого арбитражного суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...