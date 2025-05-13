Пермский край поставил в Казахстан 1,8 тысяч елок

Экспорт ели в Китай из Прикамья увеличился в 15 раз
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Из Пермского края в Казахстан в 2025 году вывезено 1865 саженцев ели
Из Пермского края в Казахстан в 2025 году вывезено 1865 саженцев ели Фото:

Из Пермского края в Казахстан вывезено 1865 саженцев ели. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С 1 января по 12 мая 2025 года из Пермского края вывезено 1865 штук саженцев ели в Республику Казахстан. Это в 15 раз выше аналогичного периода 2024 года», — сообщает ведомство.

В 2023 году в Казахстан было вывезено 120 штук пермской ели. По итогам досмотра и лабораторных заключений собственнику продукции выдан сертификат, разрешающий экспорт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае оштрафовано лесозаготовительное предприятие, расположенное в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа. Причиной стали выявленные в древесине карантинные вредители. Продукция предназначалась для отправки в Волгоградскую область.

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Из Пермского края в Казахстан вывезено 1865 саженцев ели. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С 1 января по 12 мая 2025 года из Пермского края вывезено 1865 штук саженцев ели в Республику Казахстан. Это в 15 раз выше аналогичного периода 2024 года», — сообщает ведомство. В 2023 году в Казахстан было вывезено 120 штук пермской ели. По итогам досмотра и лабораторных заключений собственнику продукции выдан сертификат, разрешающий экспорт. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае оштрафовано лесозаготовительное предприятие, расположенное в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа. Причиной стали выявленные в древесине карантинные вредители. Продукция предназначалась для отправки в Волгоградскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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