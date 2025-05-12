В Перми компания «Водоход» объявила о снижении цен на прогулки на электрокатамаране «Экоход». Теперь стоимость билетов на прогулочный рейс в будние дни начинается от 700 рублей, а в выходные — от 900 рублей.
«Стоимость билетов на прогулочный рейс в будние дни начинается от 700 рублей (ранее от 900 рублей), а в выходные — от 900 рублей (против прежних 1,3 тысяч рублей). Сниженные цены будут действовать до конца мая», — сообщает издание «Текст».
Электрическое судно «Экоход 2» возобновило работу с 1 мая. В прошлом году длительность прогулок составляла порядка 1,5 часов. Цена билетов стартовала от 1200 рублей.
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