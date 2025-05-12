12 мая 2025

В Перми упали цены на прогулки на «Экоходе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость билетов на прогулки снизилась
Стоимость билетов на прогулки снизилась Фото:

В Перми компания «Водоход» объявила о снижении цен на прогулки на электрокатамаране «Экоход». Теперь стоимость билетов на прогулочный рейс в будние дни начинается от 700 рублей, а в выходные — от 900 рублей. 

«Стоимость билетов на прогулочный рейс в будние дни начинается от 700 рублей (ранее от 900 рублей), а в выходные — от 900 рублей (против прежних 1,3 тысяч рублей). Сниженные цены будут действовать до конца мая», — сообщает издание «Текст».

Электрическое судно «Экоход 2» возобновило работу с 1 мая. В прошлом году длительность прогулок составляла порядка 1,5 часов. Цена билетов стартовала от 1200 рублей.

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В Перми компания «Водоход» объявила о снижении цен на прогулки на электрокатамаране «Экоход». Теперь стоимость билетов на прогулочный рейс в будние дни начинается от 700 рублей, а в выходные — от 900 рублей.  «Стоимость билетов на прогулочный рейс в будние дни начинается от 700 рублей (ранее от 900 рублей), а в выходные — от 900 рублей (против прежних 1,3 тысяч рублей). Сниженные цены будут действовать до конца мая», — сообщает издание «Текст». Электрическое судно «Экоход 2» возобновило работу с 1 мая. В прошлом году длительность прогулок составляла порядка 1,5 часов. Цена билетов стартовала от 1200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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