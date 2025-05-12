На СВО погиб глава ассоциации ветеранов погранвойск из Пермского края

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края Василий Татаринов. Он являлся основателем и руководителем Лысьвенской ассоциации ветеранов пограничных войск
«Со скорбью информируем, что 19 апреля 2025 года при исполнении боевого задания в зоне СВО трагически погиб наш соратник, друг и брат Василий Сергеевич Татаринов. Эту невосполнимую утрату невозможно выразить словами — лишились поддержки близкие, друзья и товарищи по службе. Однако в памяти всех, кто его знал, навсегда останется светлый образ человека, отличавшегося добротой и способного поддержать в трудную минуту, вдохновить на подвиг, вселить веру в успех», — сообщили представители ассоциации в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что Василий Татаринов отличался активной гражданской позицией: он инициировал проведение уроков мужества в образовательных учреждениях, входил в состав отряда пограничников запаса. А также стал основателем музея «Граница в наших сердцах».
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