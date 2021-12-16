16 декабря 2021
15 декабря 2021

Силовики проверяют школу в Пермском крае после детского суицида

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Прокуратура проверяет школу после смерти ученицы Фото:

В одной из школ города Чайковский в Пермском крае силовики начали проверку после гибели 15-летней девочки. По данным СМИ, подросток покончил с собой.

«Прокуратура начала проверку в школе, где она училась. Следователи рассматривают несколько версии — суицид, доведение до самоубийства, а также склонение к суициду», — пишет «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Школьница скончалась в больнице 14 декабря. За ее жизнь боролись сначала медики Чайковского, а затем Перми, но спасти ребенка не удалось.

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В одной из школ города Чайковский в Пермском крае силовики начали проверку после гибели 15-летней девочки. По данным СМИ, подросток покончил с собой. «Прокуратура начала проверку в школе, где она училась. Следователи рассматривают несколько версии — суицид, доведение до самоубийства, а также склонение к суициду», — пишет «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Школьница скончалась в больнице 14 декабря. За ее жизнь боролись сначала медики Чайковского, а затем Перми, но спасти ребенка не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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