Силовики проверяют школу в Пермском крае после детского суицида

Прокуратура проверяет школу после смерти ученицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одной из школ города Чайковский в Пермском крае силовики начали проверку после гибели 15-летней девочки. По данным СМИ, подросток покончил с собой.

«Прокуратура начала проверку в школе, где она училась. Следователи рассматривают несколько версии — суицид, доведение до самоубийства, а также склонение к суициду», — пишет «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Школьница скончалась в больнице 14 декабря. За ее жизнь боролись сначала медики Чайковского, а затем Перми, но спасти ребенка не удалось.