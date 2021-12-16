Силовики проверяют школу в Пермском крае после детского суицида

В одной из школ города Чайковский в Пермском крае силовики начали проверку после гибели 15-летней девочки. По данным СМИ, подросток покончил с собой.
«Прокуратура начала проверку в школе, где она училась. Следователи рассматривают несколько версии — суицид, доведение до самоубийства, а также склонение к суициду», — пишет «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
Школьница скончалась в больнице 14 декабря. За ее жизнь боролись сначала медики Чайковского, а затем Перми, но спасти ребенка не удалось.
В одной из школ города Чайковский в Пермском крае силовики начали проверку после гибели 15-летней девочки. По данным СМИ, подросток покончил с собой. «Прокуратура начала проверку в школе, где она училась. Следователи рассматривают несколько версии — суицид, доведение до самоубийства, а также склонение к суициду», — пишет «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Школьница скончалась в больнице 14 декабря. За ее жизнь боролись сначала медики Чайковского, а затем Перми, но спасти ребенка не удалось.