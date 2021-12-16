16 декабря 2021
15 декабря 2021

Под Челябинском закрыли дом престарелых, где могли погибнуть люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пенсионерка, пенсионер, старушка, дом престарелых, пожилая женщина, бабушка
Здание пансионата не отвечало противопожарным требованиям (фото из архива) Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, по решению суда закрыли дом престарелых. В частном пансионате игнорировали правила пожарной безопасности при уходе за престарелыми людьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В ООО „Забота“ оказывали услуги по уходу и проживанию за престарелыми и инвалидами на возмездной основе. Там были выявлены нарушения пожарной безопасности и требований к организации питания. По решению суда деятельность учреждения по ул. Социалистическая,16 прекращена», — заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что по итогам рассмотрения административных дел предпринимателя оштрафовали на 296,5 тыс. рублей. Не согласившись с решением городского суда, ответчик подал жалобу в судебную коллегию Челябинского облсуда, но коллегия оставила жалобы предпринимателя без удовлетворения.

«Пансионат по ул. Социалистическая,16 по новым нормативам не проходил по ширине дворовых проездов. Мы выполнили новые требования закона и для нас это было безболезненно. Ковидный год — пансионаты стоят полупустые. Мы просто перевезли пациентов в наш второй пансионат, который также находится в Копейске по улице Электровозная, 24», — рассказали URA.RU в ООО «Забота».

Ранее прокуратура совместно с представителем уполномоченного по правам человека региона проводила выездную проверку. Выяснилось, что здание закрытого пансионата не предназначено для оказания подобных услуг.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, по решению суда закрыли дом престарелых. В частном пансионате игнорировали правила пожарной безопасности при уходе за престарелыми людьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «В ООО „Забота“ оказывали услуги по уходу и проживанию за престарелыми и инвалидами на возмездной основе. Там были выявлены нарушения пожарной безопасности и требований к организации питания. По решению суда деятельность учреждения по ул. Социалистическая,16 прекращена», — заявили в надзорном ведомстве. В прокуратуре отмечают, что по итогам рассмотрения административных дел предпринимателя оштрафовали на 296,5 тыс. рублей. Не согласившись с решением городского суда, ответчик подал жалобу в судебную коллегию Челябинского облсуда, но коллегия оставила жалобы предпринимателя без удовлетворения. «Пансионат по ул. Социалистическая,16 по новым нормативам не проходил по ширине дворовых проездов. Мы выполнили новые требования закона и для нас это было безболезненно. Ковидный год — пансионаты стоят полупустые. Мы просто перевезли пациентов в наш второй пансионат, который также находится в Копейске по улице Электровозная, 24», — рассказали URA.RU в ООО «Забота». Ранее прокуратура совместно с представителем уполномоченного по правам человека региона проводила выездную проверку. Выяснилось, что здание закрытого пансионата не предназначено для оказания подобных услуг.
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Ссылки по теме
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