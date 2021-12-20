Путин отметил заслуги пермского прокурора

Сотруднику надзорного ведомства присвоено звание заслуженного работника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил заслуги прокурора Пермского края Татьяны Шуваловой. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник прокуратуры РФ“ Шуваевой Татьяне Витальевне. Начальнику отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края», — говорится в указе президента.

В середине 2000-х Шувалова занимала пост помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью. Ранее Путин отметил госнаградами полицейских, остановивших стрельбу в Пермском государственном университете.