20 декабря 2021

Путин отметил заслуги пермского прокурора

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Пленарное заседание Пермской городской думы. Утверждение мэра. Пермь, полковник, погоны, погоны прокурора
Сотруднику надзорного ведомства присвоено звание заслуженного работника Фото:

Президент России Владимир Путин отметил заслуги прокурора Пермского края Татьяны Шуваловой. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник прокуратуры РФ“ Шуваевой Татьяне Витальевне. Начальнику отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края», — говорится в указе президента.

В середине 2000-х Шувалова занимала пост помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью. Ранее Путин отметил госнаградами полицейских, остановивших стрельбу в Пермском государственном университете.

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Президент России Владимир Путин отметил заслуги прокурора Пермского края Татьяны Шуваловой. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник прокуратуры РФ“ Шуваевой Татьяне Витальевне. Начальнику отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края», — говорится в указе президента. В середине 2000-х Шувалова занимала пост помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью. Ранее Путин отметил госнаградами полицейских, остановивших стрельбу в Пермском государственном университете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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