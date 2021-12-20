Свердловские школьники уйдут на каникулы досрочно

21 декабря 2021 в 17:11 Размер текста - 17 +

Школьники уйдут на каникулы с 25 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Школы Свердловской области уйдут на зимние каникулы раньше, чем планировалось. Уроки завершатся 25 декабря. Решение принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом. «Мы решили раньше начать каникулы для школьников. Они начнутся 25 декабря», — сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга, трансляция которого шла в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что более длительные каникулы помогут снизить заболеваемость коронавирусом. Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что школьники могут отправиться на каникулы досрочно. По их словам, уже 21 декабря соответствующее решение приняли в некоторых образовательных учреждениях. 15 декабря ответственная за социальную политику вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что школы готовы выйти на досрочные каникулы с 27 декабря. Она посчитала, что это решение не скажется на качестве организации учебного процесса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Школы Свердловской области уйдут на зимние каникулы раньше, чем планировалось. Уроки завершатся 25 декабря. Решение принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом. «Мы решили раньше начать каникулы для школьников. Они начнутся 25 декабря», — сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга, трансляция которого шла в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что более длительные каникулы помогут снизить заболеваемость коронавирусом. Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что школьники могут отправиться на каникулы досрочно. По их словам, уже 21 декабря соответствующее решение приняли в некоторых образовательных учреждениях. 15 декабря ответственная за социальную политику вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что школы готовы выйти на досрочные каникулы с 27 декабря. Она посчитала, что это решение не скажется на качестве организации учебного процесса.