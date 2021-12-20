Инсайд: свердловские школы рискуют уйти на досрочные каникулы

Школы Свердловской области могут уйти на каникулы досрочно. Об этом URA.RU сообщил собеседник во власти, уточнив, что решение, скорее всего, будет рассмотрено на оперштабе 21 декабря. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева говорила, что школы готовы к возможным досрочным каникулам.
«Решение [по досрочным каникулам], скорее всего, будет рассматриваться на оперштабе 21 декабря», — отметил собеседник URA.RU.
На городских форумах родители школьников пишут, что в некоторых учебных заведениях уже объявили о досрочных каникулах. «110 лицей, пятница 24.12 последний учебный день для всех. Хотя неделю назад говорили, учимся до 30.12», — сообщает родитель на форуме u-mama.ru. В школе №68 на собрании родителям рассказали, что с 27 декабря и до конца недели дети выйдут на дистанционное обучение, а после наступят каникулы с 31 декабря. Анонимный пользователь, который уточнил, что является учителем, написал, что «с вероятностью 99,9% каникулы начнутся с 27.12». TagilCity со ссылкой на источник в администрации города ранее сообщил, что 25 декабря объявлено последним учебным днем во всех школах Нижнего Тагила.
На момент публикации новости, URA.RU не удалось получить ответа от пресс-службы администрации Нижнего Тагила и оперштаба Свердловской области. «К нам такие рекомендации не поступали и, соответственно, мы таких не давали», — уточнили в управлении образования Екатеринбурге.
15 декабря ответственная за социальную политику вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что школы готовы выйти на досрочные каникулы с 27 декабря. Она подчеркнула, что не видит ничего страшного в том, чтобы отправить детей на дистанционное обучение в последнюю неделю декабря.
Школы Свердловской области могут уйти на каникулы досрочно. Об этом URA.RU сообщил собеседник во власти, уточнив, что решение, скорее всего, будет рассмотрено на оперштабе 21 декабря. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева говорила, что школы готовы к возможным досрочным каникулам. «Решение [по досрочным каникулам], скорее всего, будет рассматриваться на оперштабе 21 декабря», — отметил собеседник URA.RU. На городских форумах родители школьников пишут, что в некоторых учебных заведениях уже объявили о досрочных каникулах. «110 лицей, пятница 24.12 последний учебный день для всех. Хотя неделю назад говорили, учимся до 30.12», — сообщает родитель на форуме u-mama.ru. В школе №68 на собрании родителям рассказали, что с 27 декабря и до конца недели дети выйдут на дистанционное обучение, а после наступят каникулы с 31 декабря. Анонимный пользователь, который уточнил, что является учителем, написал, что «с вероятностью 99,9% каникулы начнутся с 27.12». TagilCity со ссылкой на источник в администрации города ранее сообщил, что 25 декабря объявлено последним учебным днем во всех школах Нижнего Тагила. На момент публикации новости, URA.RU не удалось получить ответа от пресс-службы администрации Нижнего Тагила и оперштаба Свердловской области. «К нам такие рекомендации не поступали и, соответственно, мы таких не давали», — уточнили в управлении образования Екатеринбурге. 15 декабря ответственная за социальную политику вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что школы готовы выйти на досрочные каникулы с 27 декабря. Она подчеркнула, что не видит ничего страшного в том, чтобы отправить детей на дистанционное обучение в последнюю неделю декабря.