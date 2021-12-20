Инсайд: свердловские школы рискуют уйти на досрочные каникулы

Родители обсуждают в сети досрочные каникулы детей с 27 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школы Свердловской области могут уйти на каникулы досрочно. Об этом URA.RU сообщил собеседник во власти, уточнив, что решение, скорее всего, будет рассмотрено на оперштабе 21 декабря. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева говорила, что школы готовы к возможным досрочным каникулам.

«Решение [по досрочным каникулам], скорее всего, будет рассматриваться на оперштабе 21 декабря», — отметил собеседник URA.RU.

На городских форумах родители школьников пишут, что в некоторых учебных заведениях уже объявили о досрочных каникулах. «110 лицей, пятница 24.12 последний учебный день для всех. Хотя неделю назад говорили, учимся до 30.12», — сообщает родитель на форуме u-mama.ru. В школе №68 на собрании родителям рассказали, что с 27 декабря и до конца недели дети выйдут на дистанционное обучение, а после наступят каникулы с 31 декабря. Анонимный пользователь, который уточнил, что является учителем, написал, что «с вероятностью 99,9% каникулы начнутся с 27.12». TagilCity со ссылкой на источник в администрации города ранее сообщил, что 25 декабря объявлено последним учебным днем во всех школах Нижнего Тагила.

На момент публикации новости, URA.RU не удалось получить ответа от пресс-службы администрации Нижнего Тагила и оперштаба Свердловской области. «К нам такие рекомендации не поступали и, соответственно, мы таких не давали», — уточнили в управлении образования Екатеринбурге.

15 декабря ответственная за социальную политику вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что школы готовы выйти на досрочные каникулы с 27 декабря. Она подчеркнула, что не видит ничего страшного в том, чтобы отправить детей на дистанционное обучение в последнюю неделю декабря.