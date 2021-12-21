Разработчики: насколько эффективен «Спутник V» против «Омикрона»

21 декабря 2021 в 23:21 Размер текста - 17 +

У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к новому штамму Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон». Об этом сообщили в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование Центра им. Гамалеи. «Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к „омикрону“ в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что необходимо делать повторную прививку от коронавируса не позднее, чем через полгода. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон». Об этом сообщили в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование Центра им. Гамалеи. «Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к „омикрону“ в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что необходимо делать повторную прививку от коронавируса не позднее, чем через полгода.