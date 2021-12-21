Разработчики: насколько эффективен «Спутник V» против «Омикрона»

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У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к новому штамму Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон». Об этом сообщили в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование Центра им. Гамалеи.

«Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к „омикрону“ в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что необходимо делать повторную прививку от коронавируса не позднее, чем через полгода.

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У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон». Об этом сообщили в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование Центра им. Гамалеи. «Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к „омикрону“ в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что необходимо делать повторную прививку от коронавируса не позднее, чем через полгода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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